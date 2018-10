Barockes Flair und besondere Instrumente

Baden-Baden

Kindergarten fertiggestellt Baden-Baden (co) - Unter reger Beteiligung wurde jetzt der neue Kindergarten von St. Bernhard seiner Bestimmung übergeben. Den zweigeschossigen Neubau hat man gut an das Gemeindezentrum angegliedert und in die Nachbarschaft integriert. Trägerin ist die Kirchengemeinde (Foto: co).

Offenburg

Steffens neuer OB in Offenburg Offenburg (lsw) - Marco Steffens (CDU) wird neuer Oberbürgermeister von Offenburg. Bei der Wahl am Sonntag konnte sich der 40 Jahre alte gebürtige Schwarzwälder mit 52,0 Prozent der Stimmen durchsetzen. Er folgt auf Edith Schreiner, die nicht mehr kandidierte (Foto: dpa).

Bühl

Mammutbaum wird gefällt Bühl (red) - In der Burg-Windeck-Straße in Bühl wird am Samstag ein mehr als 30 Meter hoher Mammutbaum gefällt. Der Baum ist abgestorben und nicht mehr standsicher, wie die Stadt mitteilt. Da ein Kran eingesetzt wird, ist die Strecke nicht durchgängig befahrbar (Symbolfoto: red).