Personalnot: Ausfälle im Rettungsdienst

Karlsruhe

Feine Striche, starker Ausdruck Karlsruhe (red) - Zeichnungen und Skizzen französischer Künstler aus fünf Jahrhunderten zeigt die Kunsthalle Karlsruhe von Samstag an bis 13. Januar. In der Schau "Sehen, denken, träumen" ist auch die Zeichnung "Farbige Zylinder" von Fernand Leger von 1918 zu sehen (Foto: dpa).

Frankfurt / Dublin

Neue Streiks bei Ryanair Frankfurt/Dublin (dpa) - Passagiere von Ryanair müssen sich zum Beginn der Herbstferien in einigen deutschen Bundesländern auf weitere Streiks einrichten. Die irische Fluggesellschaft sagte am Dienstag 190 Europa-Flüge ab, die für diesen Freitag geplant waren (Foto: dpa).

Berlin / Bonn

Trockener Sommer, teures Gemüse Berlin/Bonn (dpa) - Der heiße und trockene Sommer ist in Deutschland erst mal vorbei. Doch die Auswirkungen dürften Verbraucher noch weiter spüren. Die Preise einzelner Gemüsesorten haben in den vergangenen Wochen angezogen. Doch es gibt auch Ausreißer nach unten (Foto: dpa).