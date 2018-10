Bahnhofstraße im Fokus

Rastatt

Flucht endet an Betonwand Rastatt (red) - Der halsbrecherische Fluchtversuch vor der Polizei endete für zwei junge Männer mit einem Unfall. Die beiden prallten in der Rastatter Innenstadt gegen eine Betonmauer. Der 19-jährige Fahrer war betrunken. Beide Männer wurden leicht verletzt (Symbolfoto: dpa).

Rastatt

Mit Messer bedroht Rastatt (red) - Ein 25-Jähriger ist Sonntagmorgen Opfer eines Angriffs in der Bahnhofstraße in Rastatt geworden. Der Mann wurde demnach ohne Vorwarnung geschlagen und auch mit einem Messer verletzt. Die Polizei ermittelt wegen gefährlicher Körperverletzung (Symbolfoto: dpa).

Gaggenau

Neue Planung für Bahnhofsbereich Gaggenau (uj) - Der Gemeinderat soll mit einem Bebauungsplan das Signal für eine Überplanung und eine die Stadtentwicklung von Gaggenau unterstützende Bebauung eines Innenstadtbereichs geben. Es handelt sich um das Areal mit Bahnhof und Sparkassenparkhaus (Foto: wiwa).

Rastatt

Unvermittelt ins Gesicht geschlagen Rastatt (red) - Weil er offenbar nicht warten wollte, bis ein 22-Jähriger seine Bankgeschäfte erledigt hatte, schlug ein noch unbekannter Mann unvermittelt zu. Danach stieg er in einen Lieferwagen und forderte den ihm unbekannten Fahrer auf loszufahren (Symbolfoto: dpa).