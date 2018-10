Wohnbebauung nun doch möglich

Baden-Baden

CDU gegen Windkraftanlagen Baden-Baden (hol) - CDU-Fraktion und Verwaltung sind sich uneins über eine weitere Beteiligung der Stadt an Windkraftanlagen außerhalb des Stadtgebiets. Ansgar Gernsbeck will, dass solche Vorhaben wegen fehlender Rechtssicherheit zurückgestellt werden (Foto: dpa).

Gernsbach

Nachverhandlung notwendig Gernsbach (red) - Die Stadt Gernsbach sieht erste ermutigende Verhandlungsergebnisse mit der Investorengruppe Krause. Nach den Gesprächen über die Entwicklung des Pfleiderer-Areals (Foto: Gerstner/ Compusign) hält Bürgermeister Julian Christ aber auch Nachverhandlungen für notwendig.

Baden-Baden

Stadtarchiv in die Wörthstraße? Baden-Baden (hol) - Zieht das Stadtarchiv aus dem Baldreit-Gebäude in der Innenstadt in einen Neubau im Westen von Baden-Baden? Das sieht ein Vorschlag der Verwaltung vor. In der Wörthstraße, direkt neben dem Wohnmobilhafen (Foto: Holzmann) könnte ein Neubau entstehen.

Rastatt

Trasse soll optimiert werden Rastatt (dm) - Naturschutzverbände und Forstbehörden appellieren, die geplante Querspange zur Entlastung der Rastatter Münchfeldsiedlung weiter nach Norden an Rastatt heran und damit an den Waldrand rücken. Damit sollen die Auswirkungen auf die Umwelt verringert werden (Foto: av).