Hatz-Areal: Baustart rückt näher

Die Gebäude auf dem Quartier sollen zwar in einzelnen Abschnitten, aber im Prinzip zeitgleich entstehen. Unter dem Gelände wird sich eine zweigeschossige Tiefgarage erstrecken, darüber werden die Baukörper für drei Gewerbeeinheiten (insgesamt 800 Quadratmeter), 58 Wohnungen (vier Häuser), zudem 24 betreute Wohnungen sowie das Pflegeheim errichtet, für das man noch in diesem Monat die Baugenehmigung erwarte.

71 Pflegeplätze entstehen dort - "wichtig für die Region", wie Harald Kothe betont, Geschäftsführer des DRK-Kreisverbands Baden-Baden und dessen 100-prozentiger Tochter "DRK-Pflegestift am Schloss gGmbH", die die Einrichtung betreiben wird. Denn: Jeder wisse, wie stark der Pflegebedarf in den nächsten Jahren steige. Im Landkreis Rastatt zum Beispiel werde es bis zum Jahr 2030 mehr als 2000 zusätzliche Pflegebedürftige geben. Zugleich verknappt sich durch die Heimmindestbauverordnung (künftig sind nur noch Einzelzimmer erlaubt) die Zahl der vorhandenen Plätze. Entsprechend groß ist der Handlungsbedarf.

Neu soll indes nicht nur das Heim auf dem Hatz-Areal sein, sondern auch die Herangehensweise an die Pflege, den Vorgaben des Bundesteilhabegesetzes folgend. Das Konzept sieht Wohngruppen von bis zu 15 Menschen vor, die jeweils ihr Einzelzimmer mit Bad/WC haben, aber auch ein gemeinsames Wohnzimmer, eine gemeinsame Küche und einen Waschraum. Die Grundausstattung wird vom Betreiber gestellt, nach Wunsch könne bis auf das Pflegebett jedoch auch eigenes Mobiliar verwendet werden. Ziel des Konzepts: Die Bewohner so weit es geht zum Mitmachen und zur Teilhabe animieren. Dazu werden neben den rund 15 examinierten Pflegekräften sogenannte Alltagsbegleiter in der Alters-"WG" eingesetzt, ein neues Berufsbild, das Bereiche wie Reinigung, Pflegehilfe und Hauswirtschaft abdecken soll. Insgesamt sollen laut Kothe abhängig von den jeweiligen Pflegegraden der Bewohner rund 50 Mitarbeiter in dem Haus beschäftigt werden. Das Heim, das auf der Achse Schloss-Galerie-Herrenstraße entsteht, ist im Übrigen kein Ersatz für die Heim-Neubaupläne des Baden-Badener DRK in der Kurstadt, sondern ein zusätzliches Projekt, wie beim Vor-Ort-Termin betont wurde.

Baulich machbar wären an der Stelle 90 Pflegeplätze gewesen, so Wesel, für den Betreiber wäre das gar eine ideale Größe. Dass es nun 71 sind, liege an Vorgaben der städtischen Fachbehörde. Eine Nachfrage des BT dazu konnte gestern von der städtischen Pressestelle nicht abschließend geklärt werden. Generell jedoch, so der Investor, sei die Zusammenarbeit mit der Stadtverwaltung am Projekt Hatz-Areal "hervorragend" gewesen.