Stuttgart

Stuttgart

SPD vor neuer Zerreißprobe Stuttgart (bjhw) - Vor dem Mitgliederentscheid in der Südwest-SPD schlittert der Landesverband in eine Zerreißprobe. Lars Castellucci, der nach dem Chefposten greift, will gegen die Flügel in der Partei vorgehen. Das stößt im Landesverband auf heftige Kritik (Foto: dpa).

Kailua Kona / Hawaii

Kailua Kona / Hawaii

Zoff der Hawaii-Champions Kailua Kona/Hawaii (red) - Vor dem Start des Ironman Hawaii am heutigen Samstag ist ein Streit zwischen den beiden deutschen Champions Sebastian Kienle (Foto: dpa) und Patrick Lange ausgebrochen. Kienle bezichtigte Lange mehr oder weniger direkt des unerlaubten Windschattenfahrens.

Durmersheim

Durmersheim

Route für Schnellradweg Durmersheim (HH) - In Baden-Württemberg sollen neue Radschnellwegverbindungen entstehen. Da diese teilweise durch Durmersheim laufen, beschäftigte sich jüngst der Durmersheimer Gemeinderat mit dem Thema (Foto: HH). Doch man war sich uneins über die Wegführung.

Mannheim

Mannheim

Kunst als Spiegel der Wirtschaft Mannheim (red) - In einer Doppelschau zeigt die Mannheimer Kunsthalle bis 3. Februar, wie die wirtschaftlichen Bedingungen in Deutschland, der Sowjetunion und den USA sich in der Kunst widerspiegeln. Eindringliches ist zu sehen, wie "Kriegsbraut" (1940) von Holbrook (Foto: dpa).