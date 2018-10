Auch Damenclique will antreten

Man wolle auf jeden Fall "die 20 erreichen", steckte Armin Heil gegenüber der Presse das Ziel der Reaktivierung ab. Heil, genannt "Chi-Cha" gehört zu den Mofa-Veteranen, die seinerzeit die ursprüngliche Idee ausheckten, aus einer Bierlaune heraus. Michael Burst setzte sich noch bei keinem Rennen auf ein Moped, er beschränkt sich auf stärkere PS-Vehikel. Er war aber ebenfalls viele Male als Mitorganisator und Kommentator des Rennverlaufs mit von der Partie. Am Samstag übernimmt er wieder die Rolle des Moderators.

Als Rennleiter wird Jürgen Kalfass fungieren. In der organisatorischen Vorbereitung haben Michelle Stahl, Steffi Weiß und Cathy Wichetek die Regie übernommen. Die Meldeliste muss geführt, der Ablauf des Renntags festgelegt, die Bewirtung im Festzelt koordiniert werden.

Nicht zuletzt muss die Party angebahnt werden, die mit der Siegerehrung beginnen wird, die wie in all den Jahren vorher "Chi-Cha" durchführen wird. Als Band wurde "Danny and the Boys" verpflichtet. Der Eintritt ist, wie auch zu den Rennen, frei. Der erste Start erfolgt bereits um 9 Uhr in der Anfängerklasse der Kinder, danach sind die Fortgeschrittenen an der Reihe. Das Jugendrennen ist als dritter Nachwuchswettbewerb auf 11 Uhr angesetzt.

Das Hauptrennen startet um 13.30 Uhr, für die Teams gilt es, fünf Stunden durchzuhalten. Den bisher vorliegenden Meldungen zufolge will sich auch eine Damenclique ins Getümmel stürzen. Gewertet wird in drei Kategorien, wie Heil erklärte, zwar alle mit 50 Kubikzentimeter-Maschinen, aber unterschiedlichen Ansprüchen und Auslegungen. Es gibt die Ursprungsklasse der luftgekühlten Mofas bis Baujahr 1985, die nahen Verwandten mit Pedalen ohne Schaltung und die Leistungstrimmer, die "rausholen, was geht", wie es der Mofa-Experte beschreibt.

Fahrern und Zuschauern wird eine "bunte" Streckführung versprochen, "nicht nur im Kreis". Der Rundkurs erstreckt sich wie gehabt über Motoballplatz und Crossparcours hinter dem Clubhaus. Es gibt noch Startplätze. Infos: www.mofaevent.msc- comet.de