Kindergarten-Neubau im Zeitplan

Der Rathauschef blickte in seiner Ansprache kurz zurück: Nach einem Antrag der Freien Wähler auf den Bau eines dritten Kindergartens in der Renngemeinde habe der Gemeinderat zunächst die Planung verfolgt, den Kindergarten Sankt Martin zu erweitern, wovon man dann jedoch wieder abgerückt sei und sich für den 5,3 Millionen Euro teuren Neubau am jetzigen Standort im Weierweg entschieden habe.

Der Bedarf an Betreuungsplätzen in Iffezheim ist hoch, die künftige Leiterin Sabrina Lange, die zuvor in im Kindergarten Sankt Raphael in Plittersdorf gearbeitet hat, betreut bereits eine Gruppe, die vorübergehend Räumlichkeiten in der benachbarten Astrid-Lindgren-Schule belegen konnte. Sabrina Lange erstellt derzeit ein Grundkonzept, das dann gemeinsam mit dem künftigen Team im Detail ausgearbeitet werden soll, erläuterte die Pädagogin im BT-Gespräch.

Schmid teilte den Richtfest-Gästen mit, dass sich die 100 Kinder im neuen Kindergarten in vier Gruppen à 20 Personen aufteilen und in zwei Krippengruppen mit jeweils zehn Plätzen. Für die ganz Kleinen werden Schlafräume eingerichtet. Eine Besonderheit des Kindergartens ist die großzügige Küche, in der die Kinder ans Kochen herangeführt werden sollen.

Architekt Andreas Adler streifte sich für den Richtspruch stilgemäß eine Zimmermannsweste über und ließ nach den gereimten Wünschen für das Gebäude und den Bauherrn das Weinglas zerschellen. Pfarrer Michael Dafferner zog Parallelen zwischen Richtfest und Erntedankfest und bedankte sich bei Bürgermeister und Gemeinderat für die Entscheidung, die Trägerschaft für den Kindergarten der Kirchengemeinde zu übertragen.