Fantasievolle Reisen in die Welt des Mittelalters

Hügelsheim - "Wenn ich ein Buch schreibe, dann saugt mich das ein, das ist wie eine Welt, in der ich lebe", verdeutlicht Gerald Trumpp, was Schreiben für ihn bedeutet. Der 56-jährige Hügelsheimer, der es als Gruppenleiter im Product Data Management bei Bosch in Bühl tagsüber mit Zahlenmengen zu tun hat, taucht nach Feierabend in die Welt des Mittelalters ab. Nun ist sein zweiter historischer Roman "1529 - Luzifer und das Mädchen aus Rom" erschienen.

Bereits mit zwölf Jahren fängt Trumpp mit dem Schreiben an, meistens geht es darum, seinen Herzschmerz zu verarbeiten: "Das waren Pubertätswehen", meint er. Ab 2004 ist er auf Literaturforen im Internet unterwegs, schreibt in erster Linie Kurzgeschichten über philosophische und gesellschaftspolitische Themen. Die Forenbesucher kritisieren sich gegenseitig, "das war ein guter Feinschliff", blickt der Autor zurück.

Im Jahr 2008 schreibt Gerald Trumpp sein erstes Buch, und seither ist er ziemlich produktiv: 22 Werke sind es bis heute, unter anderem Krimis. "Wenn ich anfange zu schreiben, dann bleibe ich dran und mache maximal drei Tage lang Pause. Für ein Buch benötige ich vier bis sechs Monate", berichtet Trumpp.

Nach einem Zehn-Stunden-Tag (oder mehr) gibt es daheim Abendessen, anschließend steht mit seiner Ehefrau Petra und Hund "Dipa" ein großer Spaziergang an. Die beiden erwachsenen Töchter (19 und 23 Jahre) sind mittlerweile aus dem Haus. Während sich danach seine Frau im Wohnzimmer entspannt, packt Gerald Trumpp seinen Laptop aus und haut auf dem großen Tisch im Esszimmer in die Tasten. Zwei bis drei Stunden lang. Fast jeden Abend.

"Ein Buch zu schreiben, ist für mich Entspannung und Arbeit in einem", bringt es der 56-Jährige auf den Punkt. Nach einem Arbeitstag mit abstrakten Aufgabenstellungen sehnt er sich danach, in eine andere Welt einzutauchen: "Ich finde den Umbruch vom Spätmittelalter zur Frührenaissance unheimlich spannend", erläutert er die Motivation, historische Romane zu schreiben.

Dabei geht es ihm darum, möglichst authentisch in die damalige Welt einzutauchen. So war Trumpp früher einmal in der Mittelalterszene, er hat das Fechten mit dem Schwert gelernt, ist Mitglied bei den Baden Bowmen und bei Ritter Reinhart und besitzt überdies ein Landknechtsgewand.

In seinem ersten Roman "1514 - In drey Teuffels Namen" thematisiert Trumpp den Bühler Bauernaufstand. Der Rheinfischer Peter Rieder übt darin Rache an den adligen Peinigern seiner Frau, die sich aus Verzweiflung umgebracht hat. Eingebettet ist die Handlung in eine fiktive Intrige der Ritter von Windeck. Das Werk ist für 2,99 Euro als E-Book bei Amazon zu haben, bislang hat es sich mehr als 3500-mal verkauft.

In Trumpps aktuellem Buch zeugt der Teufel mit der Frau des Küsters in Söllingen den Jungen Lutz, der sich den Landsknechten des Reichsheers anschließt und bisweilen die Gestalt seines Vaters annimmt.

Er verliebt sich in Gina, eine aus Rom verschleppte Patriziertochter, die ebenfalls mit dem Tross der Landsknechte unterwegs ist. Als das Reichsheer nach Wien zieht, fällt Lutz in die Hände der Türken, und Gina wird in der belagerten Stadt eingeschlossen.

Trumpp wählt ganz bewusst einen lokalen Hintergrund für seine Geschichten aus: "Ich weiß, wie es hier in der Region aussieht, ich habe gerne einen intimen Rahmen, in den ich mich gut hineindenken kann." Daneben findet er die Teufel-Thematik reizvoll: "In jedem von uns stecken gute und böse Anteile, und wir müssen lernen, auch die bösen Anteile in uns zuzulassen", findet der Autor, der Wert darauf legt, seine Werke psychologisch gut auszuarbeiten.

Sein 2016 erschienenes Buch "Burnout: Fred macht frei - ein Aussteigerkrimi" ist autobiografisch geprägt, denn Trumpp hatte 2001 selbst einen Burnout: "Mir war es wichtig, durch diesen Roman meine Kollegen zu warnen und ihnen gleichzeitig zu zeigen, dass man aus so einem Burnout auch wieder rauskommt", erläutert er.

Trumpp bereitet sich gerade auf sein nächstes Werk vor, das im Frühmittelalter spielen soll. Im Mai soll das Buch fertig sein.