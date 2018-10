Dammsanierung zwingt zu Umwegen

Während an der Murg beim Flößerdorf hinter der Absperrung die Baustelle zu sehen, der Grund der Umleitung somit erkennbar ist, liegt die Sache bei Elchesheim-Illingen und Au ein wenig anders. Dort wurden die Sperrgitter schon weit vorher platziert. Wer von Süden kommt, wird schon vor Illingen an der Gabelung von altem und neuem Damm nach rechts durch den Ort dirigiert. Über Nepomuk-, Neue Straße und Durmersheimer Straße geht es zum Storchen-Kreisel und weiter auf dem Radweg entlang der L 78a nach Au am Rhein.

Von Karlsruhe kommend endet die Fahrt auf der regulären Pamina-Route in Höhe von Au am Rhein beim Vereinsheim der DJK. Die Ersatzstrecke führt durch das Dorf ebenfalls zum Radweg an der L 78a, in die andere Richtung, gen Süden. In beiden Gemeinden haben die rigorosen Absperrungen verschiedentlich Kritik ausgelöst. Anfangs wurden sie sogar umgerissen. Umgangen werden sie immer noch, wie Trampelpfade zeigen.

Die mangelnde Einsicht hat wohl damit zu tun, dass zwischen den Sperren und der eigentlichen Baustelle, die sich zwischen Illinger Eck und Schöpfwerk abspielt, kurze Dammabschnitte mit dem Rad problemlos erreicht und befahren werden können. Inzwischen scheint das Unverständnis geschwunden zu sein. Aus Au am Rhein war zu hören, dass es hin und wieder eher Beschwerden über den Lastwagenverkehr von und zur Baustelle gegeben habe.

Die Umleitung des Pamina-Radwegs funktioniert, eben weil sie "weiträumig" angelegt wurde, wie es im Fachjargon heißt. Die Ausschilderung ist gut sichtbar, wenn man von zwei, drei Stellen absieht, an denen die Richtungspfeile durch Schmierereien fast unkenntlich gemacht wurden. Aber das ist ein anderes Problem.