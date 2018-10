Planungsphase beendet Kuppenheim (mak) - "Die Planungsphase für die Renovierung der Pauluskirche in Kuppenheim ist abgeschlossen, im November gehen die Ausschreibungen raus", freut sich Harald Fanselau, Vorsitzender des Bauausschusses der evangelischen Kirchengemeinde Kuppenheim-Bischweier. Um den Renovierungsstau abzubauen, nimmt die Gemeinde im nächsten Jahr mehr als 600000 Euro in die Hand (wir berichteten). Bei zwei Gemeindeversammlungen im Februar vergangenen Jahres und im Juli dieses Jahres wurden die anstehenden Maßnahmen von den Planern vorgestellt und diskutiert, nun haben die beauftragten Architekten die Planungen für die einzelnen Gewerke abgeschlossen. Das undichte Dach der 1936 erbauten und denkmalgeschützten Pauluskirche wird komplett erneuert, das Dach des Anbaus sei noch in Ordnung, erläutert Fanselau im BT-Gespräch. Weiterhin wird die veraltete Erdölheizung ausgetauscht, in Zukunft sollen die Pauluskirche und der Anbau mit dem Gemeindesaal mit Erdgas beheizt werden. Der Gemeindesaal erhält außerdem ein neues Parkett und eine bewegliche Trennwand. Der Jugendraum im Keller werde aus Brandschutzgründen mit einem Notausstieg ausgestattet, so Fanselau weiter. Für Pfarrer Jürgen Biskup hat ein behindertengerechter Eingang einen hohen Stellenwert, der im Anbau realisiert werden soll. Die Herren- und Damentoilette aus den 1950er Jahren sollen zu einer modernen Behindertentoilette zusammengelegt werden, des Weiteren wird es eine neue Toilette im Bereich der Sakristei geben, führt der Geistliche weiter aus. Wenn die baulichen Maßnahmen in der Pauluskirche voraussichtlich Ende nächsten Jahres abgeschlossen sind, kommt die Orgel an die Reihe. Bei dem Instrument steht eine größere Wartung an, in deren Zusammenhang auch die in die Jahre gekommene Elektrik modernisiert wird: "Hierfür hat die Gemeinde eigens Rücklagen gebildet, die auskömmlich sind", erläutert Harald Fanselau. Zudem muss die Steuerung des Glockengeläuts erneuert werden, auch hierfür kann die Gemeinde auf eigene Rücklagen zurückgreifen. Im Pfarrhaus in Kuppenheim gibt es ebenfalls einen Sanierungsstau, doch die Renovierungsarbeiten hierfür sind zurückgestellt, bis die Maßnahmen in der Pauluskirche beendet sind. Ursprünglich gab es Überlegungen in Bezug auf eine energetische Sanierung des Gebäudes, doch davon habe man aus Kostengründen Abstand genommen, verdeutlicht Fanselau.

Mailen Drucken Beiträge Beitrag schreiben





Das könnte Sie auch interessieren



Bischweier

An Annen-Kapelle bröckelt der Putz Bischweier (mak) - Mit rund 130 000 Euro wurde der Turm der Sankt-Annen-Kapelle in Bischweier 2009 saniert. Nun haben sich Teile des Putzes am Turm gelöst, berichtet der evangelische Pfarrer Jürgen Biskup. Wie hoch der Schaden ist und wann er repariert wird, ist unklar (Foto: Koch). » Weitersagen (mak) - Mit rund 130 000 Euro wurde der Turm der Sankt-Annen-Kapelle in Bischweier 2009 saniert. Nun haben sich Teile des Putzes am Turm gelöst, berichtet der evangelische Pfarrer Jürgen Biskup. Wie hoch der Schaden ist und wann er repariert wird, ist unklar (Foto: Koch). » - Mehr