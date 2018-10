Blühende Schulen

Das Ziel sei, weiteres Insektensterben zu verhindern. Und eine artenreiche Vielfalt trage auch zur optischen Aufwertung der heimischen Landschaft bei, sagt der Vorsitzende des Naturparks, Landrat Jürgen Bäuerle.

65 Städte, Gemeinden, Kreise und Privatunternehmen nahmen seit dem Start dieses Projekts im Jahr 2016 teil. An vier kreiseigenen Schulen sind insgesamt 3100 Quadratmeter Fläche zur Aussaat vorgesehen. Neben der Augusta-Sibylla-Schule beteiligen sich die Handelslehranstalt Rastatt, die Gewerbeschule Bühl und das Wilhelm-Hauenstein-Gymnasium in Durmersheim. Der Flächenanteil der Augusta-Sibylla-Schule beträgt 280 Quadratmeter, die im Vorfeld mit Grubber und Egge bearbeitet und aufgelockert wurden. Unter Anleitung von Lilli Wahli, Projektmanagerin für den Naturpark Schwarzwald Mitte/Nord, wird ein mehrjähriges Saatgut, bestehend aus über 70 verschiedenen regionalen Samensorten und aufgefüllt mit Maisschrot, ausgesät. Trotz witterungsbedingter Trockenheit wird der morgendliche Tau ausreichend sein, die Samen für Margeriten, Ackerwitwen, Nachtviolen und andere Sorten zum Quellen zu bringen. Zum Ausschlagen der gesäten Pflanzen wird jedoch zusätzliches Wasser benötigt. Schulleiterin Sylke Mauderer ist überzeugt: "Nur wenn wir schon junge Menschen für den Naturschutz sensibilisieren, hat eine intakte Naturlandschaft in der Zukunft eine Chance".

Konrektor Jochen Boos schildert, dass die Schüler der ASS durch den Erwerb eines Bienenvolks im vergangenen Frühjahr einen Bezug zur gesäten Wildblumenwiese haben werden. Die Klasse 8b unter der Leitung des Fachlehrers Nicolas Schrick kümmere sich um Honigbienen, die ihnen von der Franz-Mone-Förderschule aus Bad Schönborn im Rahmen eines Schulprojekts geschenkt wurde. Schutzkleidung, Werkzeuge, ein Smoker und andere Utensilien seien bereits angeschafft worden. Nicolas Schrick erläutert, dass die Schüler die Gelegenheit haben werden, den schrittweisen Aufbau und die Pflege der Blühflächen zu begleiten.

Wenn sich im Frühjahr die ersten Blüten zeigen, könne man die Bienen und Insekten beim Fliegen und Honigsammeln studieren. Zur Überwinterung habe man den Bienenstock einer befreundeten Imkerin aus Hügelsheim überlassen. "Ab dem Frühjahr 2019 wird das Bienenvolk in den schuleigenen Bienenkästen ihr Zuhause haben", so Schrick. Man plane, in Zukunft zwei bis drei Bienenvölker zu halten und eigenen Honig herzustellen.

Freudig wirft Landrat Bäuerle ein, dass auch auf dem Dach des Landratsamts Bienenvölker beheimatet sind. Der gewonnene Landkreishonig namens "Amtsgold" werde gerne als Präsent überreicht.