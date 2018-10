Ottersdorfer legen Blechlawine lahm

(dm/ema) - Zeitweise ging fast nichts mehr gestern am frühen Nachmittag in und um Ottersdorf: Autos standen Stoßstange an Stoßstange, schleichendes Vorwärtskommen war das höchste der Gefühle. Mit einer offenbar spontan im Dorf abgesprochenen, unangekündigten "Guerilla"-Protestaktion haben Ottersdorfer Bürger gestern die Durchfahrts-Blechlawine durch den Riedstadtteil rechtzeitig zum Schichtwechsel im Mercedes-Benz-Werk lahm gelegt.

Zehn bis 15 Traktorfahrer tuckerten ab etwa 13.30 Uhr im Ort und zwischen Ottersdorf und Wintersdorf, der eine oder andere Einwohner mischte sich dem Vernehmen nach noch mit seinem Pkw in den Verkehr, einige parkten ihre Autos vorschriftsmäßig auf der Hauptader, ohne den Gehweg in Anspruch zu nehmen - was in der Praxis zu Behinderungen führt, und Fußgänger wiederum sorgten dafür, dass auch die Ampeln gedrückt wurden. "Jetzt sieht man mal, welcher Wahnsinnsverkehr hier Tag für Tag durchführt", sagt ein Anwohner mit Blick auf den Stau. Die Ottersdorfer ärgern und beklagen sich schon lange über die Zustände, ohne dass sich etwas geändert hat in den vergangenen Jahren. Die Aktion sei "eine Reaktion darauf, dass man sich nicht gehört fühlt", stellt ein weiterer Anwohner fest - und offenbar darauf, dass man neulich habe hören müssen, dass man sich ja nie gewehrt habe, berichtet ein anderer. "Ein Dorf macht mobil - jetzt wehren wir uns" laute das Motto nun, auch wenn es für Außenstehende nirgends sichtbar ist. Kommt eines Tages die Benzwerk-Erweiterung wie geplant, befürchtet man eine weitere Verschlimmerung der Situation. "Wir wollen keine weitere Zunahme des jetzt schon unzumutbaren Verkehrs durch Ottersdorf und Wintersdorf", hatte es zuletzt auf einer Unterschriftenliste geheißen, die 1943 Menschen unterzeichnet hatten und im vergangenen Monat an OB Hans Jürgen Pütsch übergeben wurde.