Mensch knabbert kräftig am Rieder Wald

Es dürfte kein Zufall gewesen sein, dass sich Koch diesmal einige Flächen des Ottersdorfer Gemeindewalds für die Exkursion herausgepickt hatte. Denn im Zeichen des wirtschaftlichen Wachstums wird der Mensch rund ums Rieddorf dem Hain auf die Pelle rücken. Beispiel eins: Erweiterung des Mercedes-Benz-Werks. Da alle Zeichen auf eine Erweiterung Richtung Süden im Rastatter Bruch hindeuten, wird wohl ein rund vier Hektar großes Wäldchen bei Tor 6 gerodet. Kochs Anliegen: Wenn ein erweitertes Naturschutzgebiet zum Ausgleich ausgewiesen wird, müsse zunächst auf Ottersdorfer Gemarkung ein entsprechender Wald geschaffen werden.

Beispiel zwei: Wenn am östlichen Ortseingang der Bolzplatz verlegt und stattdessen ein Supermarkt gebaut wird, muss auch ein 1,3 Hektar großes Wäldchen weichen. "Der Wald zieht um", stellte Koch eine Aufforstung an anderer Stelle in Aussicht. Und zum Dritten verkündete der Forstchef, dass das Kieswerk Kaltenbach expandieren will. Aus Kochs Sicht wäre eine vertretbare Lösung greifbar: Das Unternehmen könnte für 15 bis 20 Jahre seine Mischanlage verlegen, um direkt am See weiter auszubaggern. Für den neuen Standort müssten rund 4000 Quadratmeter Wald geopfert werden, den man später wieder anpflanzen könnte.

Setzt also der Mensch schon dem Wald zu, so ringen die Förster auch mit Angriffen aus der Natur selbst: Das Eschensterben, so Koch, sei in seinen Auswirkungen noch verheerender als einst Orkan "Lothar". Mit einem Anteil von 23 Prozent war die Esche bislang dominierende Baumart im Stadtwald. 7000 Kubikmeter kranke und tote Bäume mussten schon gefällt werden; Koch rechnet mit weiteren 33000 Kubikmetern in den nächsten zehn Jahren. Nach seinen Angaben läuft ein Projekt mit dem KIT, wie man den Wald neu beleben kann. Dabei rücken Arten wie der Nussbaum und Tulpenbaum in den Blick.

Angesichts dieser Nachrichten konnte der Forstchef mit einer anderen Zahl verblüffen: Denn der städtische Wald ist nach jüngster Vermessung auf 1540 Hektar gewachsen. Und dort finden sich einige edle Bestände, wie Forstdirektor Clemens Erbacher vom Rastatter Landratsamt erläuterte. Vier von 26 Altbeständen im Landkreis dienen auf Rastatter Gemarkung quasi als Grundlage für die nächsten Baumgenerationen. Erbacher erklärte, dass es eigens ein forstliches Saat- und Pflanzgutgesetz gebe. In der Praxis bedeutet dies, dass zum Beispiel Baumschulen an diesen ausgewählten Flächen mit prächtigen Beständen Saatgut ernten können. Rastatt steche dabei mit ausgezeichneten Qualitäten bei Esche, Bergahorn und Roteiche hervor.

Der Wald hat also einiges zu bieten, wie die Exkursion zeigte - inklusive dem neuen, aus Japan kommenden Trend des Waldbadens, wie Martin Koch berichtete. Zunächst eher skeptisch, räumte der städtische Forst-Chef ein, dass er mittlerweile mit dieser Erholungsfunktion sympathisiere. Untersuchungen hätten gezeigt, dass der bewusste Aufenthalt im Wald dazu beitrage, dass sich Krebskillerzellen im Menschen vermehren. Kochs prompten Vorschlag eines Experiments setzte die Delegation diszipliniert um: Eine Viertelstunde zogen die Exkursionsteilnehmer schweigend durch den Ottersdorfer Wald.