Pete Tex ist "Künstler des Jahres 2018" Von Rainer Wollenschneider Rastatt/Filderstadt - Seit 1988 werden im Rahmen der Goldenen Künstler-Gala Preisträger in verschiedenen Sparten gekürt. Das "Künstler-Magazin" ist in Deutschland das einzige Organ, das Showstars in den Bereichen Entertainment, Varieté, Magie und Comedy publizistisch vertritt. Im festlichen Rahmen hatten sich am Wochenende in der "FILharmonie" Filderstadt bei Stuttgart Vertreter der Showbranche und interessiertes Publikum zusammengefunden, um unter der Leitung von Organisator Georg Dull ein rauschendes Fest zu feiern. Als Höhepunkt des über vierstündigen Programms mit der Verleihung des Prädikats "Künstler des Jahres" wurde auch der Rastatter "Mr. Saxofon", Pete Tex alias Peter Drischel, für sein Lebenswerk geehrt. Bevor er die Urkunde von einem stilechten Udo-Lindenberg-Double ausgehändigt bekam, gab er dem begeisterten Publikum noch Live-Belege seines Könnens. Mit seinem Millionenhit "Slow Motion" startete der Meister auf seinem Selmer Saxofon sein Kurzprogramm. Dass er auch gesanglich mithalten kann, zeigte Pete Tex in einem Medley mit Hits von Louis Prima. Das Publikum im Filderstadter Kongresszentrum war - trotz des vorausgegangenen mehrstündigen Programmmarathons - hin und weg, als der Rastatter auch noch seine variantenreiche Version des "Tiger-Rags" zum Besten gab. Pete Tex befindet sich mit der Ehrung für sein Lebenswerk in prominenter Gesellschaft. Unter anderem wurden mit dem Prädikat "Künstler des Jahres" in den 30 Jahren Peter Maffay, Whitney Houston, David Copperfield, Nicole, Roberto Blanco, DJ Ötzi und Karel Gott ausgezeichnet. Pete Tex, so heißt es in der Würdigung des "Künstler-Magazins", zähle zu den besten Saxofonisten. Und weiter: "Der Vollblutmusiker versteht es wie kaum ein Zweiter, die Wärme und Sehnsucht des Saxofonsounds in schmeichelnde und zugleich packende Melodien zu kleiden." Seit über 40 Jahren ist der Solist aus Rastatt national und international mit Saxofon und Klarinette unterwegs. Dabei ist seine Anhängerschar stetig gewachsen. Über 20 Tonträger, darunter die "Goldenen Saxofonhits", sind von dem Musiker erschienen, der seit Jahren auch als Komponist tätig ist. So ist auch auf der Anfang November erscheinenden CD "Musik für Deine Seele" eine Eigenkomposition zu finden. Was die Verleihung des Prädikats "Künstler des Jahres - Lebenswerk" betrifft, so war es, bis auf technische Schwierigkeiten im Ablauf, ein würdiger Rahmen. 15 Künstler aus den verschiedenen Bereichen der Showbranche präsentierten ihr Können. Mit Kollegen der Spitzenartistik, Magiern, Coverkünstlern, Gesangsshootingstars bis hin zur klassischen Burlesque wurde überwiegend auf hohem Niveau gearbeitet. Auch außerhalb seines heftig beklatschten Auftritts fühlte sich Pete Tex sehr wohl. Er berichtete von zahlreichen ergiebigen Gesprächen, die er hinter der Bühne führen konnte. Wer Pete Tex wieder einmal live erleben will, der sei auf den 18. November auf die Nepalveranstaltung in der Steinmauerner Festhalle verwiesen, bei der er als Solist dabei sein wird.

