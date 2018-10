Wald + Corbe in Schweizer Händen Hügelsheim (ema) - Wenn es in den Gemeinderäten in Mittelbaden um Infrastruktur geht, dann taucht querbeet der Name eines Ingenieurbüros immer wieder auf: Wald + Corbe aus Hügelsheim. Dessen Rat ist gefragt - und daran dürfte sich auch nichts ändern, seitdem das Unternehmen mit seinen rund 150 Mitarbeitern in Schweizer Händen liegt. (ema) - Wenn es in den Gemeinderäten in Mittelbaden um Infrastruktur geht, dann taucht querbeet der Name eines Ingenieurbüros immer wieder auf: Wald + Corbe aus Hügelsheim. Dessen Rat ist gefragt - und daran dürfte sich auch nichts ändern, seitdem das Unternehmen mit seinen rund 150 Mitarbeitern in Schweizer Händen liegt. Es war ein Wechsel in aller Stille, der über die Kreise der Kunden hinaus kaum bekannt wurde: Die BKW Deutschland GmbH, eine 100-prozentige Tochter der Schweizer BKW AG, hat alle Gesellschafteranteile des größten Hügelsheimer Arbeitgebers übernommen. Für die Firmengründer Joachim Wald und Joachim Corbe ist der Schritt eine Zäsur, auch wenn beide Geschäftsführer bleiben. Das Duo hatte das Unternehmen 1990 gegründet und zu einer namhaften Ingenieurgesellschaft mit mehreren Standorten und Tochtergesellschaften entwickelt. Dass Wald + Corbe mit Niederlassungen in Stuttgart, Haslach und Speyer im In- und Ausland Projekte in Wasserwirtschaft, Wasserbau und Infrastruktur umsetzt, ist auch dem international agierenden Energie- und Infrastrukturunternehmen BKW nicht verborgen geblieben. Und so verwundert es auch nicht, dass die beiden geschäftsführenden Gesellschafter gefragt worden sind, ob sie sich einen Verkauf vorstellen können, wie Joachim Wald im BT-Gespräch den Anbahnungsprozess schildert. Die beiden Chefs sind beide über 60, und da habe man sich schon Gedanken gemacht, wie man das Lebenswerk absichern, die langjährige positive Entwicklung fortführen und den Mitarbeitern eine langfristige Perspektive bieten könne, sagt Wald. Mit dem Einstieg von BKW als Eigentümer, so Wald, werde man Bestandteil eines Netzwerks, durch das man noch weiterführende Dienstleistungen anbieten könne. "Es läuft gut", sagt Wald über die ersten Monate unter dem neuen Eigentümer. Man gehöre zwar zu einem großen Konzern und müsse entsprechende Zahlen liefern sowie öfter Bilanzen vorlegen. Aber BKW mische sich nicht ein. Wald selbst erwägt, noch drei Jahre den Job des Geschäftsführers zu machen, um dann einen Nachfolger aus den eigenen Reihen bestimmen zu können. BKW will nach eigenen Angaben durch die Übernahme einen Unternehmensverbund festigen, der im deutschsprachigen Raum Dienstleistungen für Infrastruktur-, Umwelt- und Energieprojekte aus einer Hand anbietet.

