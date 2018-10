Einsatz für wichtige Kulturlandschaften

Bühl

Hobbyköche im SWR-Fernsehen Bühl (red) - Alte Gerichte, seltene Gemüsesorten und fast vergessene Tierrassen stehen im Fokus einer 90-minütigen Filmproduktion, die am Feiertag Allerheiligen um 16.30 Uhr im SWR-Fernsehen ausgestrahlt wird. Die Autoren sind Sabine Keller und Natascha Walter (Foto: pr).

Betreutes Wohnen in der Rheinstraße Bühl (gero) - Betreutes Wohnen hat nicht nur in Bühl Konjunktur: Ein weiteres Projekt wird ein Investor in der östlichen Rheinstraße, schräg gegenüber dem Nordtor, realisieren. Dazu werden drei ältere Anwesen entfernt. Der Baubeginn ist im nächsten Frühjahr vorgesehen (Foto: gero).

Boardinghouse in der Weststadt Bühl (gero) - Die Stadt bekommt ein zweites Boardinghouse. Nachdem es eine solche Einrichtung bereits im ehemaligen Gasthaus "Rheinischer Hof" an der Ecke Rheinstraße/Steinstraße gibt, plant ein Investor ein solches Aparthotel nun auch in der Fridolin-Stiegler-Straße (Foto: Kemminer).

Zwei Tote bei Polizeieinsatz Kirchheim/Weinstraße (lsw) - Bei einem Polizeieinsatz in der Pfalz sind ein 25-Jähriger und seine Mutter ums Leben gekommen. Außerdem wurden zwei Polizisten schwer verletzt. Der 25-Jährige soll in einer Wohnung die beiden Polizisten mit einer Schere angegriffen haben (Foto: dpa).