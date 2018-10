Neue Schulsportanlage: Später und teurer

Weisenbach

Schulsanierung verschoben Weisenbach (mm) - Die Zukunft der Johann-Belzer-Werkrealschule ist unklar. Die Gemeinde steht zum Schulstandort, der Gemeinderat verschiebt einstimmig die erforderliche Sanierung, die wegen der Kosten derzeit nicht möglich ist. Die Grundschule ist nicht in Gefahr (Foto: Mack).

Bühl

Kreuzung weicht Kreisverkehr Bühl (jo) - Der Bau eines weiteren Kreisels soll den Verkehrsfluss in Bühl verbessern. 2019 steht der Umbau der Kreuzung von Rhein- und Steinstraße (Foto: jo) zu einem Kreisverkehr auf der Agenda von Stadt und Landkreis. In einem Aufwasch wird zudem die Rheinstraße saniert.

Karlsruhe

Stadion: Mentrup ist optimistisch Karlsruhe (win) - "Es sieht gut aus." Karlsruhes Oberbürgermeister Frank Mentrup geht optimistisch in die Gemeinderatssitzung am Dienstag, in der der Neubau des Wildparkstadions endgültig auf den Weg gebracht werden soll. Die Kostenobergrenze kann wohl eingehalten werden (dpa-Foto).

Gernsbach

Christ: "Einmalige Chance" Gernsbach (stj) - Bürgermeister Julian Christ ist zuversichtlich, dass der Schandfleck Pfleiderer-Areal eingangs der Stadt in spätestens fünf Jahren verschwunden sein wird. Die Verhandlungen mit der Krause-Gruppe seien abgeschlossen, die Ergebnisse "sehr zufriedenstellend" (Foto: av).