Großer Schritt in Richtung Einkaufsmarkt

Hügelsheim

Schweizer kaufen Wald + Corbe Hügelsheim (ema) - Wenn es in den Gemeinderäten um Infrastruktur geht, dann taucht der Name eines Ingenieurbüros immer wieder auf: Wald + Corbe. Das Unternehmen mit seinen rund 150 Mitarbeitern ist vom Schweizer Energiekonzern BKW gekauft worden (Foto: av). » Weitersagen (ema) - Wenn es in den Gemeinderäten um Infrastruktur geht, dann taucht der Name eines Ingenieurbüros immer wieder auf: Wald + Corbe. Das Unternehmen mit seinen rund 150 Mitarbeitern ist vom Schweizer Energiekonzern BKW gekauft worden (Foto: av). » - Mehr

Seltz

Mitarbeitersuche in Frankreich Seltz (vo) - Zum zehnten Mal fand in Seltz im Zuge der grenzüberschreitenden Arbeitsvermittlung eine Jobbörse statt. Rund 450 Jobsuchende aus Frankreich trafen dort deutsche auf Unternehmen und Betriebe, die dringend Fachkräfte und Auszubildende suchen (Foto: Volz). » Weitersagen (vo) - Zum zehnten Mal fand in Seltz im Zuge der grenzüberschreitenden Arbeitsvermittlung eine Jobbörse statt. Rund 450 Jobsuchende aus Frankreich trafen dort deutsche auf Unternehmen und Betriebe, die dringend Fachkräfte und Auszubildende suchen (Foto: Volz). » - Mehr

Berlin

Absturz ist eine Stimmung Berlin (red) - Der Trierer Politikwissenschaftler Uwe Jun (Foto: pr) hält den Absturz der Koalitionsparteien in den Umfragen für stimmungsgetrieben. Bei der SPD sei niemand in Sicht, der Andrea Nahles beerben könnte. Und in der CDU habe es noch nie einen erfolgreichen Aufstand gegeben. » Weitersagen (red) - Der Trierer Politikwissenschaftler Uwe Jun (Foto: pr) hält den Absturz der Koalitionsparteien in den Umfragen für stimmungsgetrieben. Bei der SPD sei niemand in Sicht, der Andrea Nahles beerben könnte. Und in der CDU habe es noch nie einen erfolgreichen Aufstand gegeben. » - Mehr

Karlsruhe / Baden-Baden

Goll wirbt weiter für Lückenschluss Karlsruhe/Baden-Baden (sj/vn) - Gerhard Goll lässt nicht locker: Der Vorsitzende des Nationalpark-Beirats wirbt weiter für eine Verbindung der Teilflächen Nord und Süd des Schutzgebiets, obwohl das Umweltministerium die gerade aufgeflammte Debatte bereits eilig beendet hat (Foto: Jehle). » Weitersagen (sj/vn) - Gerhard Goll lässt nicht locker: Der Vorsitzende des Nationalpark-Beirats wirbt weiter für eine Verbindung der Teilflächen Nord und Süd des Schutzgebiets, obwohl das Umweltministerium die gerade aufgeflammte Debatte bereits eilig beendet hat (Foto: Jehle). » - Mehr