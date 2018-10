Edeka schafft 330 Jobs im Zentrallager an der A 5

Rastatt (ema) - Das Edeka-Zentrallager zwischen A5 und Baulandstraße soll im Herbst 2021 in Betrieb gehen. Dieses Ziel nannte Wolfgang Seiler, Expansionsleiter bei Edeka-Südwest, im Gemeinderat. Das Gremium beschloss sowohl den Durchführungsvertrag als auch die Offenlage des Bebauungsplans. Seiler zufolge benötige das Unternehmen 30 Monate Bauzeit; die angepeilte Investitionssumme von 140 Millionen Euro werde man wohl aufgrund der Baukonjunktur überschreiten. Allein vier Bodengutachten hat das Unternehmen für die 105000 Quadratmeter große Fläche anfertigen lassen. Eine PFC-Belastung sei nicht festgestellt worden; bei den Erkundungen sei eine Splitterbombe entfernt worden. Nicht glücklich zeigt sich Edeka über die Verkehrssituation. Man hoffe, dass bis 2025 der A5-Anschluss Rastatt-Nord ausgebaut sei. Seiler geht jedoch davon aus, dass die Anforderungen über den Lkw-Verkehr zu bewältigen seien. Sollten irgendwann die Riesenlaster (Gigaliner) genehmigt sein, könnte Edeka das Verkehrsvolumen rund ums Zentrallager um 30 Prozent senken. Seiler kündigte an, dass rund 330 Mitarbeiter in dem Logistikzentrum beschäftigt sein werden. Es gebe einen breiten Mix an Jobs. Die Kritik, dass vorwiegend Arbeitsplätze im Billiglohnsektor geschaffen würden, wies der Expansionsleiter zurück. Man liege "sehr deutlich" über dem Mindestlohn.