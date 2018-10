Stadt erhöht Druck auf Eigentümer

Rheinmünster / Bühl

Stadtmaus in Schwarzach Rheinmünster/Bühl (jo) - Ludwig, die Stadtmaus, ist in Rastatt zu Hause. Gelegentlich unternimmt die lustige Kinderbuchfigur aber auch Ausflüge. Am kommenden Dienstag kommen die Stadtmaus und Autor Hans Peter Faller nach Schwarzach zum traditionellen Kirchweihfest (Foto: jo). » Weitersagen (jo) - Ludwig, die Stadtmaus, ist in Rastatt zu Hause. Gelegentlich unternimmt die lustige Kinderbuchfigur aber auch Ausflüge. Am kommenden Dienstag kommen die Stadtmaus und Autor Hans Peter Faller nach Schwarzach zum traditionellen Kirchweihfest (Foto: jo). » - Mehr

Gaggenau

Konzept für den Einzelhandel Gaggenau (mm ) - Die Stadt Gaggenau schreibt das Einzelhandelskonzept fort. Daten und Rahmenbedingungen haben sich zwischenzeitlich geändert. Es wird unter anderem eine Befragung der Einzelhänder im gesamten Stadtgebiet geben. Sie beginnt am Montag 22. Oktober. (Foto: Senger). » Weitersagen (mm ) - Die Stadt Gaggenau schreibt das Einzelhandelskonzept fort. Daten und Rahmenbedingungen haben sich zwischenzeitlich geändert. Es wird unter anderem eine Befragung der Einzelhänder im gesamten Stadtgebiet geben. Sie beginnt am Montag 22. Oktober. (Foto: Senger). » - Mehr