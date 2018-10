Wenn Jugendliche nicht mehr bei den Eltern wohnen können Rastatt (mak) - Wenn Eltern mit ihren Kindern nicht mehr klar kommen (und umgekehrt) und ein gemeinsames Zusammenleben nicht mehr möglich ist, dann ist das Jugendamt gefragt. Die Kreisbehörde arbeitet unter anderem mit der gemeinnützigen Gesellschaft für systemische Jugendhilfe in Rastatt zusammen, die mehr als 40 Jugendliche stationär betreut. Am Freitag wird das 20-jährige Bestehen mit geladenen Gästen in der Reithalle gefeiert. Mit einem Kollegen und einem betreuten Kind hat Martin Schloß vor 20 Jahren klein angefangen, mittlerweile zählt er 54 Mitarbeiter, von denen ein Drittel eine systemische Ausbildung hat. Im vergangenen Jahr wurde der Verein für systemische Jugendarbeit, Beratung und Therapie in eine gemeinnützige Gesellschaft umgewandelt, blickt der Geschäftsführer im BT-Gespräch zurück. Die systemische Therapie ist ein Verfahren, dessen Schwerpunkt auf dem sozialen Kontext psychischer Störungen, insbesondere auf Interaktionen zwischen Mitgliedern der Familie und deren sozialem Umfeld liegt. Die Gesellschaft betreibt drei Wohngruppen für unbegleitete minderjährige Flüchtlinge und in Durmersheim eine Wohngruppe für sieben Jugendliche im Alter von 14 bis 18 Jahren. Üblicherweise werden in solchen WGs entweder Jungs oder Mädchen betreut, im vorliegenden Fall ist die Wohngruppe gemischt. Ein fünfköpfiges Team kümmert sich um die WG. Laut Martin Schloß bleiben die Jugendlichen etwa ein Jahr in der Wohngruppe, dann wechseln sie meist in eine Ein-Zimmer-Wohnung. Diese seien immer schwieriger auf dem Markt zu finden, wie der 62-Jährige beklagt. Doch auch in der neuen Wohnung werden die Jugendlichen im Rahmen des betreuten Wohnens ein weiteres Jahr lang versorgt. Danach gehen die jungen Erwachsenen ihre eigenen Wege oder werden im Rahmen einer sogenannten Erziehungsbeistandschaft weiter betreut. "Unser Ziel ist es, dass die Familie wieder ein Ort wird, an dem man sich wohl fühlt und wo wieder eine geglückte Beziehung möglich ist", verdeutlicht der Sozialpädagoge. Deshalb arbeitet die Gesellschaft für Jugendhilfe auch mit den Eltern. "Oft fragen sich Eltern, was sie falsch gemacht haben", berichtet Schloß. Die Jugendhilfe legt ihren Fokus aber nicht auf Fehler, sondern auf Stärken und auf das, was in den Familien gut gelaufen ist, ergänzt Familientherapeutin Christiane Völlinger, die seit fast 20 Jahren bei der Jugendhilfe arbeitet. Bevor Kinder oder Jugendliche in eine Wohngemeinschaft kommen, wird einiges unternommen, dass sie bei den Eltern bleiben können. Die Gesellschaft für Jugendhilfe betreut in diesem Rahmen Familien in den Kreisen Rastatt und Baden-Baden, insgesamt rund 120 Personen. Die Zusammenarbeit mit den Jugendämtern sei gut und geschehe "auf Augenhöhe", hebt Schloß hervor, der sich zum systemischen Therapeuten weiterbilden ließ und auch als Supervisor und Organisationsberater arbeitet. Die Jugendhilfe kümmert sich zudem um zwei "Systemsprenger", wie besonders verhaltensauffällige junge Menschen bezeichnet werden, die durch alle Hilfesysteme fallen, weil sie die Angebote nicht annehmen. Schloß legt bei seiner Arbeit großen Wert darauf, die Menschen in ihrem Kontext zu verstehen. "Wir sind keine Reparaturwerkstatt, denn ich weiß auch nicht, wie der Mensch sein sollte", betont der 62-Jährige. Er möchte, dass die betroffenen Eltern und Kinder einen anderen Blick auf die Probleme werfen, um zu einer Lösung zu kommen. Des Weiteren liegt Schloß eine gewaltfreie Erziehung ohne Strafen am Herzen. Beim Blick in die Zukunft hat der Sozialpädagoge als Projekt eine Schule im Kopf, "in der die Schüler auch Lust bekommen, etwas zu lernen und auszuprobieren und befähigt werden, die Berufsschule zu absolvieren". Eine Konzeption hierfür hat der 62-Jährige bereits erstellt.

