Abendrealschüler auf freiem Fuß Rastatt (ema) - Nach dem Großeinsatz der Polizei am Mittwoch in der Anne-Frank-Schule wegen vermeintlicher Drohungen eines Schülers (wir berichteten gestern) hat sich die Lage noch am späten Abend entspannt. Im Rahmen einer Durchsuchung des 26 Jahre alten Verdächtigen konnten keinerlei gefährliche Gegenstände gefunden werden, teilt die Polizei mit. Zeugenvernehmungen hätten die zunächst vermutete Bedrohungslage relativiert. Ob überhaupt eine Straftat vorliegt, ist nun Gegenstand der polizeilichen Ermittlungen der Beamten des Kriminalkommissariats Rastatt. (ema) - Nach dem Großeinsatz der Polizei am Mittwoch in der Anne-Frank-Schule wegen vermeintlicher Drohungen eines Schülers (wir berichteten gestern) hat sich die Lage noch am späten Abend entspannt. Im Rahmen einer Durchsuchung des 26 Jahre alten Verdächtigen konnten keinerlei gefährliche Gegenstände gefunden werden, teilt die Polizei mit. Zeugenvernehmungen hätten die zunächst vermutete Bedrohungslage relativiert. Ob überhaupt eine Straftat vorliegt, ist nun Gegenstand der polizeilichen Ermittlungen der Beamten des Kriminalkommissariats Rastatt. Laut Polizei löste eine Äußerung des 26-Jährigen gegenüber dem Hausmeister die Alarmierung gegen 19 Uhr aus. "In so einer Situation kommen interne Abläufe in Gang, weil wir auf Nummer sicher gehen müssen", rechtfertigte ein Polizeisprecher den Großeinsatz. Die Polizei konnte offenbar einen Amoklauf nicht ausschließen. Die Anne-Frank-Schule musste geräumt und durchsucht werden. Die Landkreis-Schule diente zu dieser Zeit für Unterricht des von der Volkshochschule (VHS) angebotenen Abend-Gymnasiums und der Abend-Realschule. Letztere besucht der 26-Jährige. VHS-Leiterin Cornelia Casper wollte gestern mit der Schulleitung erörtern, welche Konsequenzen zu ziehen sind. Dabei werde man auch über einen Schulausschluss sprechen, sagte sie dem BT. Der Abendrealschüler war am Mittwoch gegen 21 Uhr in Niederbühl vorläufig festgenommen worden. Er war der Polizei bereits durch diverse Delikte bekannt.

