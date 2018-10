Zahl der Beschwerden nimmt immer mehr zu

BT: Frau Unser, wie viele Pflegeeinrichtungen im Kreis werden von Ihnen und Ihrem Team beaufsichtigt?

Vera Unser: Insgesamt bestehen 23 stationäre Pflegeeinrichtungen und 13 stationäre Einrichtungen für Menschen mit Behinderungen im Landkreis Rastatt. Hinzu kommen zwei ambulant betreute Wohngemeinschaften für Menschen mit Unterstützungsbedarf und für Menschen mit Behinderungen. Deren Betrieb wird von der Heimaufsicht in den ersten drei Jahren überprüft. Weitere ambulant betreute Wohngemeinschaften sind in Planung. In den nächsten zwei Jahren werden weitere fünf stationäre Einrichtungen ihren Betrieb im Landkreis Rastatt aufnehmen. Im Vergleich zu den Vorjahren zeigt sich hier eine deutliche Steigerung der Einrichtungszahlen im Landkreis.

BT: Ist ein unangemeldeter Besuch im Jahr ausreichend, um die Kriterien abzuprüfen?

Unser: Die gesetzlichen Vorgaben regeln, dass jede Einrichtung mindestens einmal jährlich überprüft wird. Sollten Mängel auftauchen, die Gefahren für die Bewohner darstellen, werden zusätzlich anlassbezogene Prüfungen durchgeführt. Diese können auch mehrmals im Jahr erfolgen, was von der Heimaufsicht auch praktiziert wird. In diesem Jahr fanden bereits vier anlassbezogene Überprüfungen statt, um die Abstellung gravierender Mängel zeitnah zu forcieren.

BT: Finden auch Besuche in den Abendstunden statt, wenn eventuell weniger Personal im Einsatz ist als tagsüber?

Unser: Die Personalbesetzung ist in der Landespersonalverordnung geregelt. Grundsätzlich wird zwischen einer Dienstbesetzung im Tagdienst und im Nachtdienst unterschieden. Die Anwesenheit von Pflegefachkräften ist abhängig von der Gesamtbewohneranzahl der Einrichtung, jedoch muss durchgehend eine Pflegefachkraft anwesend sein. Die Heimbegehung findet in der Regel tagsüber statt und wird durch eine externe Pflegefachkraft begleitet. In begründeten Fällen können Begehungen auch während des Nachtdienstes erfolgen, etwa bei Verdacht auf nicht ausreichende personelle Besetzung.

BT: Welchen Eindruck haben Sie vom Pflegezustand in den Heimen?

Unser: Die überwiegende Anzahl der Bewohner in den stationären Einrichtungen im Landkreis Rastatt erfahren eine angemessene bis optimale Pflege und Betreuung. In einzelnen Fällen erfährt der Bewohner lediglich eine sichere Pflege, vereinzelt kommt es zu kritischen Ereignissen. Bei Letzterem wird die umgehende Beseitigung der Mängel gefordert und deren Umsetzung engmaschig überwacht. Dies geschieht durch zeitnahe Nachkontrollen.

BT: Welche Art von Beschwerden sind am häufigsten und wie schnell reagieren Sie?

Unser: Die häufigsten Beschwerdepunkte sind Mängel bei der Essensversorgung, in der pflegerischen Versorgung und ein zu geringer Personalbestand. Die Heimaufsicht reagiert umgehend auf Beschwerden. Je nach Umfang und Art der Beschwerde findet eine anlassbezogene Begehung noch am selben Tag in der Einrichtung statt. Der Träger ist dazu verpflichtet, Mängel unverzüglich zu beseitigen. Um drohende Beeinträchtigungen oder Gefährdungen des Wohls der Bewohner abzuwenden, kann die Heimaufsichtsbehörde Anordnungen erlassen. Dies kann bei akuter Gefahr auch vor Ort mündlich erfolgen.

BT: Wie hat sich die Anzahl von Beschwerden entwickelt?

Unser: Es ist grundsätzlich eine zunehmende Anzahl an Beschwerden festzustellen. Dies lässt jedoch nicht automatisch auf eine schlechtere Betreuungsqualität in den Einrichtungen schließen. Vielmehr scheinen die zunehmende Transparenz in den Heimen und der Bekanntheitsgrad der Kontroll- und Prüfinstanzen wie Heimaufsicht, Medizinischer Dienst der Krankenversicherung (MDK) und Kostenträger zum kritischen Hinterfragen von Abläufen zu führen. Dies ist uneingeschränkt positiv zu werten. In der Vergangenheit war die Heimaufsicht als Beratungs- und Kontrollorgan weniger bekannt. Dies hat sich dahingehend geändert, dass die Heimaufsicht im Heimvertrag als Ansprechpartner genannt werden muss und auch regelmäßige Infos der Heimaufsicht in der Presse erfolgen. Die Beschwerden erfolgen überwiegend durch Angehörige oder den Bewohnern selbst. Hauptkritikpunkt ist die Qualität der Mahlzeiten. Oft wird auch die pflegerische Versorgung, die nicht ausreichende personelle Ausstattung oder die fehlende Pflegeexpertise des Personals bemängelt. Eingehende Beschwerden werden durch die Heimaufsicht sensibel gehandhabt und intensiv geprüft. Auch anonymen Beschwerden gehen wir nach.

BT: Wo sind die jährlich erstellten Qualitätsberichte der Heimaufsicht veröffentlicht?

Unser: Die Heimaufsicht stellt dem Träger den Prüfbericht in zweifacher Ausfertigung zur Verfügung. In der ersten Fassung werden die visitierten Bewohner namentlich benannt, um die Mängel beheben zu können. Aus Gründen des Datenschutzes darf dieser nicht veröffentlicht werden. Die zweite Fassung ist anonymisiert. Der Träger ist gesetzlich verpflichtet, den anonymisierten Prüfbericht an einer gut sichtbaren Stelle auszuhängen oder auszulegen und Bewohner, Angehörige oder Interessierte vor Abschluss eines Heimvertrags auf das Recht auf Aushändigung einer Kopie hinzuweisen. Da der Prüfbericht auch Feststellungen zu den Mängeln in der Einrichtung enthält, hat der Träger das Recht, eine Gegendarstellung auszuhängen.

BT: Gibt es ausreichend qualifiziertes Fachpersonal in den Pflegeeinrichtungen im Kreis?

Unser: Die Auswirkungen des Pflegefachkräftemangels sind auch in den Einrichtungen im Kreis Rastatt zu spüren. Oft muss bei Engpässen auf Leasingkräfte oder freiberufliche Pflegekräfte zurückgegriffen werden. Nachteilig ist hier, dass sich diese Arbeitskräfte in interne Abläufe erst einarbeiten müssen und die Bewohner mit ihren Besonderheiten und Angewohnheiten nicht kennen. Weiterhin ist in den Einrichtungen eine sehr hohe Fluktuation beim Personal feststellbar. In der Regel sind aber die Dienste in den Einrichtungen noch so besetzt, dass sie die gesetzlichen Anforderungen erfüllen. Die Heimaufsicht hat durch ordnungsrechtliche Maßnahmen ein Steuerungsinstrument (Verfügungen zu ausreichender Dienstplanbesetzung, zur Anpassung des Personalbestands oder Festsetzung eines Aufnahmestopps), das sie auch einsetzt.

BT: In welchen Bereichen sehen Sie in den Pflegeheimen im Kreis Handlungsbedarf?

Unser: Bei der Entwicklung von Konzepten der Mitarbeitergewinnung und -bindung, bei der Stärkung der Altenpflegeausbildung und der Vereinbarkeit von Familie und Beruf sowie bei der Verminderung von freiheitsentziehenden Maßnahmen durch sedierende Medikamente.