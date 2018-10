Betagter Zeitzeuge blickt zurück

Frieda und Moritz Heimann mussten an diesem Tag innerhalb kürzester Zeit einen Koffer packen und ihre Heimat Muggensturm verlassen. Wohin die Reise gehen sollte, war ihnen nicht bekannt. Für beide führte sie in den Tod.

Die Seelsorgerin der evangelischen Dreieinigkeitsgemeinde Muggensturm-Bietigheim-Ötigheim will in Zusammenarbeit mit dem Förderverein des Mahnmals für die Deportierten aus ganz Baden die Anfertigung eines Gedenksteines organisieren. In Neckarzimmern gibt es im Kreis der betroffenen 137 Orte noch immer eine Lücke für Muggensturm. "Die Menschen in Muggensturm dürfen nicht vergessen, was geschehen ist. Sie sollen sich erinnern und immer wachsam sein, dass sich so etwas nie wiederholen kann."

Zur Auftaktveranstaltung in der evangelischen Kirche hatte sie den 88-jährigen Zeitzeugen Kurt Salomon Maier zu einem Vortrag über seine Kindheit, und wie er den 22. Oktober 1940 in Kippenheim bei Lahr erlebt hat, eingeladen. Der promovierte Literaturwissenschaftler hat mit seiner Familie überlebt und lebt heute in den USA. Mit vielen Fotos aus seiner Kindheit zeigte er das friedliche Miteinander der Bewohner unterschiedlicher Konfessionen in dem kleinen Ort. Er schilderte Erlebnisse mit den Nazis, die immer mehr Angst und Schrecken unter der jüdischen Bevölkerung verbreiteten. Bis zu dem verhängnisvollen Tag, als sie mit dem Lastwagen aus Kippenheim weggebracht wurden und nach einer langen Bahnfahrt im Internierungslager Gurs in den französischen Pyrenäen ankamen. Bereits dort starben viele Menschen an Krankheiten. Für die meisten endete der Aufenthalt mit dem Transport in ein Konzentrationslager. Maier überlebte dank "glücklicher Umstände", wie er es nennt, und konnte mit seiner Familie mit dem Schiff nach Amerika gelangen. Er kommt in regelmäßigen Abständen nach Deutschland und erinnert besonders junge Menschen in Schulen an die schreckliche Zeit.

Pfarrerin Blomenkamp will dafür sorgen, dass es in Muggensturm gelingt, mit entsprechender Unterstützung die Lücke in Neckarzimmern noch vor dem 80. Jahrestag zu schließen.