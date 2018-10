Ampel schlägt Kreisel-Lösung

Der Umwelt- und Verkehrsausschuss, dem die neue Planung am Donnerstagabend präsentiert wurde, gab der Verwaltung grünes Licht.

Das Vorhaben sieht neben der neuen Ampel künftig zwei Fahrspuren Richtung des nächsten, nur einen Katzensprung entfernten Knotenpunkts am Hilberthof (Bahnhofstraße) vor, neue Markierungen für eine höhere Sicherheit der Verkehrsteilnehmer, eine 30er-Zone im Bereich des Knotenpunkts sowie die Umgestaltung der Querungshilfen, damit die Überquerungszeiten verkürzt werden. Trotz des Umbaus bleiben alle Verkehrsbeziehungen erhalten - anders als bei der Kreisellösung, bei der die Bismarckstraße teilweise hätte abgehängt werden müssen.

Einen wesentlichen Anteil zur verkehrlichen Verbesserung im gesamten Bereich soll vor allem die neue Ampel am Franzknoten bringen. Problem: Die bestehende, sie stammt aus den 80er Jahren, ist inzwischen die älteste in der Stadt, fällt immer wieder aus und kann aus technischen Gründen nicht mit den Ampeln am Knotenpunkt Bahnhofstraße koordiniert werden, wie es in der Sitzung hieß. Die neue Anlage ermögliche diese verkehrsflussverbessernde Verknüpfung.

Noch befindet man sich in der Vorplanung, wie die Planer von RS Ingenieure und Brenner Plan in der Sitzung ausführten, die grundsätzliche Marschroute steht nun aber fest. Details zum Beispiel zur künftigen Führung des Radverkehrs, die Gefahrenstellen beseitigen soll, werden noch von Sicherheitsexperten überprüft. Die Busbucht in der Rauentaler Straße soll in diesem Zuge barrierefrei umgebaut werden, die gegenüberliegende, nicht mehr genutzte Haltestelle wird in eine Grünfläche umgewandelt.

Der Handlungsbedarf am Knotenpunkt zeigt sich täglich an den Rückstaus, bei einer Verkehrsanalyse war ein Gesamtverkehrsaufkommen von 18000 Fahrzeugen am Tag am Knoten Ludwigring/Rauentaler Straße gemessen worden, in der Spitzenstunde zwischen 16 und 17 Uhr sind es 1600.

Eingebunden werden sollen die Umbauarbeiten in die anstehende Sanierung der Franzbrücke. Insgesamt plant die Stadt mit Kosten von rund 1,5 Millionen Euro (825000 für die Brücke und knapp 700000 für den Kreuzungsumbau). 2019/2020 soll die Sache über die Bühne gehen.