T-Shirts, Tassen und Kappen fürs Jubiläum Au am Rhein (HH) - In 65 Tagen beginnt in Au am Rhein ein Festjahr. Die Gemeinde feiert 2019 ihr 1200-jähriges Bestehen. In Wahrheit muss der Ort älter sein. Das Jubiläum bezieht sich, wie bei solchen Geburtstagen üblich, auf den ersten Existenzbeweis. Es ist eine Urkunde von 819. Die Vorbereitungen fürs Festjahr wurden vor fünf Jahren mit der Gründung des Fördervereins Dorfjubiläum eingeleitet. Nun wird es langsam Zeit, die Werbetrommel auf Touren zu bringen. Für Bürgermeisterin Veronika Laukart war die Entscheidung, womit sie persönlich Reklame machen will, schnell gefasst. "Mein Favorit ist das Glitzerding", sagte sie und zeigte auf ein T-Shirt mit Glanzeffekt im Laden von "Foilattack" in der Feldstraße 10. Inhaber Tobias Wessbecher hat im Auftrag der Gemeinde nicht nur Shirts mit dem Jubiläumslogo bedruckt. Eine ganze Artikelserie ist entstanden. Überall prangt, je nach Untergrund unterschiedlich farbig abgesetzt, das Festemblem darauf mit Reiher, Kirchturm und dem Schriftzug "1200 Jahre Au am Rhein". Bei einem Ortstermin wurde das Sortiment vorgestellt. Mit Laukart betätigen sich auch Walter Hettel und René Langner vom Förderverein als Werbeträger. Die Herren wählten etwas dezenter, dafür doppelt jeweils Kappe und Stofftasche. Es gibt auch Gläser, Tassen und Trinkflaschen. Shirts gibt es in vielen Farben und Größen, für Damen, Herren und Kinder. Auf die männliche Kundschaft zielt eine Grillausstattung, bestehend aus Handschuh, Schürze und Weizenbierglas. Die Preise habe man nahe an den Beschaffungskosten gehalten und nur einen kleinen Aufschlag draufgegeben, betonte Laukart. Die Artikel können ab sofort bei "Foilattack" zu den Ladenöffnungszeiten gekauft werden. Außerdem werden sie über den Internetshop der Firma vertrieben. Auf der Homepage der Gemeinde findet sich ein Link. Beim großen Jubiläumsfest, das vom 5. bis 7. Juli stattfinden soll, will der Förderverein noch andere Souvenirs unter die Leute bringen.

