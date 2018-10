Begeisterung der Musiker überträgt sich

Rastatt - Wer Eric Clapton oder seine Band Cream schon immer einmal live erleben wollte und am Samstagabend nicht in der Reithalle war, hat eine große Chance verpasst. Nein, natürlich spielte "Slowhand" nicht selbst. Aber der Band Cream of Clapton (CoC) des bekannten Murgtäler Gitarristen Gerald Sänger gelang es sehr gut, ein authentisches Musikerlebnis im Geiste des berühmten britischen Blues-Rock-Gitarristen zu zelebrieren.

Der Obst- und Gartenbauverein Rastatt hatte die Band für ein weiteres Benefizkonzert zugunsten eines Ökoprojektes des Kinderhilfswerkes Terre des Hommes (tdh) Murgtal/Mittelbaden engagiert.

Das Saallicht ging zwar nicht wie vereinbart mit dem Erscheinen der Musiker auf der Bühne aus - das hielt Gerald Sänger jedoch nicht davon ab, gleich mit einem vollen Brett das Konzert zu eröffnen. Nicht, wie teilweise von Clapton bei dessen Auftritten mit diesem Song bekannt, mit einem sanften Fretless-Bass, sondern mit einem heftigen Solo mit über einen Ganzton gezogenen Saiten stieg der Gitarrist sofort mit dem ersten Stück "Bad Love" ein. Schon dabei kam zum Ausdruck, dass CoC keine reine Clapton-Coverband sein will, die jeden Ton originalgetreu nachspielt. Wie der Sänger immer wieder betont, beanspruchen er und seine Musiker auch die Freiheit, eigene Improvisationsparts einfließen zu lassen. Mit ihrer langjährigen Erfahrung aus verschiedenen Genres als Musiker oder der Tätigkeit als hauptberufliche Musiklehrer, haben Mätze Schultz (Keyboards), Barny Hoffmann (Bass) und Claus Müller an den Drums auch absolut keine Probleme damit.

Als eine Ausnahme kann man David Sänger an der zweiten Gitarre bezeichnen. "Der Jung", wie Gerald seinen Sohn früher gerne genannt hat, ist sozusagen mit der Gitarre aufgewachsen und hat schnell ein großes Talent entwickelt. Inzwischen steht er nicht nur mit seinem Vater auf der Bühne, sondern bedient in weiteren Bands die Gitarre. Es machte einfach Spaß die beiden zu beobachten und dabei zu hören, wie sich Father and Son oft in Call- and Response-Passagen gegenseitig die Gitarrenlicks zuwarfen. So auch sehr anschaulich bei dem Titel "Forever Man". Der Papa forderte den Sohn kräftig heraus. Der ließ sich aber nicht beeindrucken und hatte stets die passenden Antworten parat, die er "dem Alten" mit einem leichten Grinsen überreichte. Das Publikum belohnte diese Einlage mit einem kräftigen Zwischenapplaus.

Überhaupt, das Publikum: Sehr fachmännisch, wie Sänger immer wieder bemerkte. Egal, ob es viele Songs spätestens im zweiten Takt erkannte oder bei "Lay Down Sally" selbst in den folgenden Strophen noch textsicher mitsang, als die Band zur Überprüfung aussetzte. In einer Akustikrunde überzeugten dagegen wieder Vater und Sohn mit ihren Steelstring-Gitarren und bekannten Clapton-Hits die Besucher und lösten damit eine sehr schöne Atmosphäre des Gebens und Nehmens aus. Es war nicht nur ein Abspielen von bekannten Titeln wie "I Shot the Sheriff", "Cocaine", "Riding with the King, "I feel free" oder "Whiteroom" von Cream. Nein, es war ein Konzert, bei dem sich die sicht- und fühlbare Begeisterung aller Musiker an ihrer Arbeit auf das Publikum übertrug und in der Halle eine Atmosphäre der Begeisterung auslöste. Wenn es nach dem Publikum gegangen wäre, hätten die Musiker sicher noch mehr als zwei Zugaben spielen dürfen.

In der Pause hatte Wolfgang Deppisch von tdh-Murgtal/Mittelbaden die Situation von Kindern in Burkina Faso geschildert. Mit dem erwarteten Erlös aus dem Konzert und den Spenden von Sponsoren von etwa 4000 Euro werden Projektdörfer unterstützt. In der Pause bewirtete der türkische Schul- und Elternverein Gaggenau die Besucher mit orientalischen Köstlichkeiten.