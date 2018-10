Neubaugebiet mit 612 Wohneinheiten

Bereits vor 20 Jahren, so Späth weiter, habe man sich für die Ortsentwicklung der Gemeinde in westlicher Richtung ausgesprochen. Eine rund 19 Hektar große Fläche, die für den Wohnbau erschlossen werden soll, wurde dazu auserkoren. "Eine riesengroße Herausforderung", so Späth. Auf der Basis verschiedener Planstudien wurde das Projekt Neubaugebiet "Falkenäcker-Stangenäckerle" von mehreren Fachbehörden geprüft. Das Neubaugebiet soll 1400 Einwohnern eine neue Heimat bieten. Die größte Herausforderung stelle der Schallschutz dar, wie Planungsingenieur Michael Schöffler (ehemals Planungsbüro Gerhardt) am Freitag erläuterte. Ohne Schallschutzmaßnahmen, da waren sich alle anwesenden Planer einig, wäre das Projekt nicht zu realisieren. Geplant hat man hier insbesondere entlang der Bahnlinie Erdaufschüttungen, auf denen dann sechs bis sieben Meter hohe Schallschutzwände gebaut werden sollen.

Da ein Neubaugebiet nicht nur baureife Grundstücke schafft, sondern auch öffentliche Straßen, Wege und Plätze vorhalten muss, sind Flächenabzüge in der Baulandumlegung von etwa 48 Prozent im Verhältnis zur Einwurfsfläche einzukalkulieren. Wie der Planungsingenieur erläuterte, werden von der 18,85 Hektar großen Fläche 2,6 Hektar für Grünflächen ausgewiesen, die Verkehrsflächen betragen 3,84 Hektar und das Nettobauland somit 12,4 Hektar. Insgesamt sind 99 Grundstücke für Einzelhäuser und 54 Grundstücke für Reihenhäuser vorgesehen. Für den Geschosswohnbau sind 20 Grundstücke eingeplant und 104 für Doppelhäuser. Dies entspricht den geplanten Wohneinheiten von rund 612.

Für ein solch großes Gebiet, so machte der Bürgermeister deutlich, bedürfe es auch einer Detailuntersuchung hinsichtlich des Naturschutzes. Hierzu wurde bereits im Vorfeld das Büro Wald und Corbe beauftragt. Dessen Mitarbeiter Markus Müller machte deutlich, dass 80 Prozent des geplanten Baugebietes Streuobstwiesenbestand sei, mit vielfachen Tier- und Vogelarten. Hierfür seien Ausgleichsflächen vorzuhalten und andernorts Obstbäume zu pflanzen. Erst dann könne man Ende 2019 mit den Rodungen beginnen. Inzwischen macht man sich aber auch schon Gedanken, wie das zusätzliche Verkehrsaufkommen im angrenzenden Altortsbereich und im Wohngebiet selbst geregelt werden kann. Hierzu wurde das Ingenieursbüro Koehler & Leutwein beauftragt.

Spannend für die Zuhörer war sicherlich auch, was das Ganze am Ende kosten wird. Insgesamt, so rechnete der Tiefbauingenieur Daniel Ruschmann (Wald und Corbe) vor, wird die Erschließung des neuen Baugebietes rund 20 Millionen Euro kosten. In diesen Erschließungskosten ist nicht nur die Erstellung der Infrastruktur wie Straßen, Wasserleitungen, Abwasserleitungen, Stromversorgung und dergleichen enthalten, sondern auch die Anlegung von Grünflächen, Versickerungsmulden und Ausgleichsflächen. Aufgrund des hohen Aufwandes für Natur- und Artenschutzausgleich, aber insbesondere für den Schallschutz rechnet man mit einem Erschließungsaufwand von 170 Euro je Quadratmeter, so sieht es der Kostenentwurf des Planungsbüros vor.

Eine Mammutaufgabe, so ist sich Matthias Neureither vom Vermessungsbüro Schwing & Dr. Neureither sicher, kommt auf die Gemeinde zu, wenn es um die Umlegung geht. Dabei müssen insgesamt 198 Grundstückseinwerfer unter einen Hut gebracht werden. Er rechnet mit einer Wertsteigerung von derzeit 85 Euro pro Quadratmeter Ackerland auf am Ende 370 bis 400 Euro je Quadratmeter Bauland. Der Sachbearbeiter Hendrik Hammer von der Kommunalentwicklung (KE), die auch die Erschließung mittragen wird, geht insgesamt von einer Bauzeit von zehn Jahren aus. Bereits jetzt beginnen die ersten Gespräche mit den betroffenen Einwerfern. Parallel dazu werden die Erschließungsplanungen weitergeführt, so dass die ersten privaten und sonstigen Wohnhausentwicklungen in etwa drei Jahren realisiert werden können.