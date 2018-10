Umgang mit unheilbarer Krankheit

Rastatt/Durmersheim (hli) - Als die Durmersheimerin Jutta Fix 2016 die Diagnose erhielt, dass sie an der Krankheit Fibromyalgie leidet, wusste sie im ersten Moment gar nicht, was das bedeutet. Den Namen hatte sie nämlich noch nie gehört. Der Schock folgte, als sie sich genauer über das Leiden informierte. Doch untätig bleiben wollte sie nicht, auch wenn Fibromyalgie als unheilbar gilt. Deshalb gründete Fix zwei Selbsthilfegruppen: In Rastatt besteht sie seit einem Jahr. Neu hinzugekommen ist nun eine Gruppe in Durmersheim. Fibromyalgie ist eine Ganzkörperschmerzkrankheit, die bei jedem anders verläuft. Ständig haben Betroffene Schmerzen in unterschiedlichen Körperteilen. Da die Krankheit so individuell ist, haben viele bereits eine Odyssee an Arztbesuchen hinter sich, bevor sie die Diagnose erhalten. "Viele Ärzte sagen auch, dass es die Krankheit nicht gebe", kritisiert Fix. An gewissen Punkten könne man jedoch feststellen, ob man an Fibromyalgie leidet. Der Auslöser der Krankheit kann ganz unterschiedlich sein. Bei Fix war es ein Autounfall. Und auch die Symptome sind verschieden. Dazu gehören Schmerzen, Müdigkeit, Wetterempfindlichkeit. Manche Betroffene werden darüber hinaus depressiv. "Der andauernde Schmerz belastet die Psyche", erklärt Jutta Fix. Eine Pauschallösung gibt es nicht. Hilfreich seien Schmerztherapien, anderen helfen Medikamente. "Ich empfehle jedem eine Wassertherapie und Sport", lautet Fix' Tipp. "Aber natürlich nicht bis zum Schmerzpegel, sonst leidet man am folgenden Tag darunter." Austauschen können sich die Mitglieder der Selbsthilfegruppe. Zudem verteilt Gruppenleiterin Jutta Fix in den Sitzungen die neuesten Informationen über die Krankheit, die sie von ihrem Dachverband, der Rheumaliga, zur Verfügung gestellt bekommt. 40 Personen gehören mittlerweile zur Gruppe in Rastatt, das Alter ist querbeet gemischt. In Durmersheim waren es beim ersten Treffen Anfang Oktober fünf Teilnehmer. "Ich habe so etwas vorher noch nie gemacht", blickt Fix auf die Gründung der Rastatter Gruppe zurück. Doch sie hatte sich so sehr einen Austausch mit anderen Fibromyalgie-Patienten gewünscht, dass sie sich bereiterklärte, selbst eine solche Gruppe zu leiten. Wichtig ist der Austausch allemal. Denn mit der Diagnose Fibromyalgie ändert sich oft das gesamte Leben. "Viele im Bekanntenkreis kommen mit der Krankheit nicht zurecht. Oft verliert man Freunde", beschreibt die 50-jährige Durmersheimerin. Arbeitgeber reagierten zudem oft alles andere als kulant. Aus Angst vor Konsequenzen versuchten daher viele Betroffene, ihre Krankheit zu verheimlichen. Das funktioniere aber nur mit Schmerzmitteln. "Das kann ich keinem raten", warnt Jutta Fix. Die Gruppenmitglieder versuchen stattdessen, sich gegenseitig Tipps zu geben, wie man sich in welcher Situation am besten verhalten soll. Dafür haben sie für den Alltag eine Whatsapp-Gruppe eingerichtet. Die Treffen beider Gruppen finden darüber hinaus regelmäßig einmal im Monat statt. In Durmersheim ist das nächste am Samstag, 3. November, um 16 Uhr im Gasthaus "Lamm", Speyerer Straße 82, geplant. In Rastatt kommt die Gruppe am Samstag, 17. November, um 10 Uhr im "Billard 2000" ,Roonstraße 8, zusammen. Interessierte können gerne vorbeikommen. Eine Anmeldung ist nicht notwendig. Weitere Infos erteilt Jutta Fix unter der E-Mail-Adresse fibro1@web.de.

