Schüler wollen mit Kinowerbung der Vermüllung Paroli bieten Rastatt (sl) - Der allgemeinen Vermüllung durch Passanten (im Fachjargon: Littering) hat die Stadt Rastatt mit ihrem neuen Reinigungskonzept den Kampf angesagt (wir berichteten). Jetzt soll ein Film von Josef-Durler-Schülern, der im Vorprogramm des Forum Kinos zu sehen ist, für mehr Sensibilität im Umgang mit dem Abfall anregen. Zudem möchte die Stadt mit frechen Aufklebern auf den Müllbehältern dazu ermuntern, den Unrat auch tatsächlich dort hineinzuwerfen. Die Idee mit dem Film wurde am Rande der Jugenddelegation geboren, berichtet Lehrer Dr. Simon Maria Hassemer: Die jungen Mitglieder der aus der Youtube-AG an der Josef-Durler-Schule hervorgegangenen "Josef-Durler-Studios" haben den in der Endversion rund einminütigen Streifen von der Ideenfindung bis zum Feinschliff selbst erarbeitet. Fast 50 Stunden waren dazu nötig. Auch die Darstellerin ist eine Abiturientin der Schule. Zu spektakulären Luftaufnahmen von Schloss und Innenstadt erfährt der Kinogänger, wie viel Arbeit der täglich weggeworfene Kleinmüll den Mitarbeitern der Straßenreinigung macht und dass die Stadt dafür sage und schreibe 1,7 Millionen Euro jährlich ausgeben muss. Geld, dass man dann gleich genauso gut selbst auf die Straße werfen könnte. Doch wer würde das schon tun, so das Fazit des Films. Den Geschmack von Bürgermeister Raphael Knoth und der Leiterin der Technischen Betriebe, Brigitte Majer, haben die sieben Schüler jedenfalls getroffen. Beide sehen den Film auch als eine Verbeugung vor der Arbeit der Mitarbeiter in der Straßenreinigung, die Tag für Tag den Müll anderer Leute wegräumen und dafür teils sogar noch angepöbelt werden. Drei Monate lang zeigt das Kino den Streifen im Vorprogramm von bis zu 140 Filmen wöchentlich, rechnet Nino Otteni, operativer Leiter der Forum-Cinemas vor. Da jetzt die eigentliche Kino-Saison erst beginnt, rechnet er mit einer großen Reichweite. Doch auch wer nicht ins Kino geht, kann sich den Streifen ansehen: Seit gestern auf dem Youtube-Kanal der Stadt Rastatt und auch über soziale Medien soll sich der Beitrag verbreiten. Ganz analog sind dagegen die witzigen Aufkleber, die die Stadtverwaltung bis Ende der Woche an den rund 60 innerstädtischen Mülleimern anbringen will. Alle erhalten Augen, die Stadtmarketingchef Jonathan Berggötz stark ans Krümelmonster erinnern. Außerdem sind drei verschiedene kesse Sprüche vorgesehen: "Ihre Papiere bitte", "Bitte fütter mich" und "Darf ich Ihnen etwas abnehmen?". Zum Reinigungskonzept gehört auch der Online-Mängelmelder, der laut Majer schon viel gebracht habe. Gleiches gilt für die Sonntagsreinigung, wie Bürgermeister Knoth berichtet.

