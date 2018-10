"Voller, aber noch zumutbar"

Das Büro Modus Consult hat die Entwicklung im Gewerbeareal an der Autobahn entlang B462, Baulandstraße (K3716) und L77 im Auftrag der Stadt berechnet, analysiert und bewertet. Sechs Knotenpunkte fallen in dieses Gebiet, für das laut Gutachten ein Verkehrsanstieg um rund 5600 Fahrzeuge am Tag, darunter 1600 Lkw, zu erwarten ist. Dabei tauchen die zusätzlichen Autos jedoch nicht alle an einer Stelle auf, vielmehr verteile sich der Mehrverkehr sowohl auf den Nahbereich als auch auf Autobahn und Bundesstraßen. Zudem werde es in diesem Zuge zu Verlagerungseffekten des bereits bestehenden Verkehrs kommen. Die größte Zunahme wird auf der Baulandstraße zwischen "Dehnerkreuzung" und Niederbühl erwartet.

Dem jetzt schon vielbelasteten Knotenpunkt B462/ K3716 wird hingegen weiterhin verkehrliche Leistungsfähigkeit zugeschrieben - wobei die geplante Umbaumaßnahmen im Zusammenhang mit dem Ausbau des Autobahnanschlusses Rastatt-Nord bereits eingerechnet sind. Der Rückstau werde rund 50 Meter länger sein als aktuell - das sei noch "ausreichend", wie Modus-Consult-Planer Frank Gericke im Umwelt- und Verkehrsausschuss ausführte.

Auch im weiteren Verlauf der Kreisstraße (Untere Wiesen/Baulandstraße) Richtung Rotacker und Niederbühl werden "Noten" von gut bis ausreichend für die Knotenpunkte vergeben. Ungenügend sei allein die Kreuzung mit der L77, weil der von der Lützowerstraße (Kernstadt) kommenden Verkehrsstrom Richtung Gewerbegebiet keine ausreichenden Zeitlücken zum Abbiegen findet und sich daher ein "Rückstau mit großen Wartezeiten" bildet.

Gerickes Vorschlag: Eine Ampel. Ohne weitere Ausbaumaßnahme könnte dies zu einer "befriedigenden" Situation an dieser Stelle führen. Es wäre indes nur eine Übergangslösung, wie der städtische Fachbereichsleiter Markus Fraß ergänzte, plant das Regierungspräsidium (RP) dort doch einen Kreisverkehr. Man könnte sich bis dahin also mit einer provisorischen Baustellenampel behelfen. Dadurch würde sich im Übrigen auch auf der anderen Seite der Rückstau in Richtung Beinle bessern.

Zweifel im Ausschuss blieben. Niederbühls Ortsvorsteher Klaus Föry hält eine Ampel an der Stelle nicht nur für undenkbar ("bei 12500 Kfz täglich werden die Staus zu Stoßzeiten bis zum ,Hopfenschlingel' reichen"), er sähe darin auch ein "falsches Signal". Dies könnte fürs RP ein Anlass sein, seine Planungen in Sachen Kreisel zu bremsen, anstatt einen "einen Zahn zuzulegen". Ohnehin meldete Föry Irritationen an - "welchen Zahlen darf man trauen?" Jüngst sei ein dreimal so hoher Verkehrsanstieg an dieser Stelle prognostiziert worden. Seine Feststellung: "Das Rechnen auf dem Papier sieht anders aus als die Realität vor Ort."