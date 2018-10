"Spielkiste": Umbau wird deutlich teurer Hügelsheim (sawe) - Deutlich teurer als vorgesehen werden Umbau und Erweiterung des kommunalen Kinderhauses Spielkiste in der Ontario Straße 3. Waren die Kosten in einer ersten Berechnung auf rund 450 700 Euro beziffert worden, so erhöhen sich diese nun um 93 422 Euro auf insgesamt 544 089 Euro. Die Kostensteigerungen seien im Vorfeld nicht ersichtlich gewesen und hätten sich erst bei der Detailplanung und der Baugenehmigung ergeben, erläuterte Bürgermeister Reiner Dehmelt in der Gemeinderatssitzung am Montag. Der Bericht über die Kostenkontrolle sorgte für kritische Nachfragen im Gemeinderat. Nach einer kurzen Diskussion verständigte sich das Gremium bei einer Enthaltung auf eine Teilfreigabe der Mehrkosten; bis zur nächsten Sitzung sollen dann noch offene Fragen bei der Fachplanung Elektro geklärt werden. Die Mehrkosten begründete die Verwaltung folgendermaßen: Durch den Einbau einer Akustikdecke im Gruppenraum und im Bewegungsraum direkt unter dem bestehenden Dachgebälk entstehen Hohlräume, die mit Mineralfasermatten ausgefüllt werden müssen. Es handelt sich hierbei um eine Maßnahme, die aus der Baugenehmigung und aus brandschutztechnischen Erfordernissen notwendig wird. Dadurch entstehen Mehrkosten beim Gewerk Zimmerer, für den Einbau von Mineralfasermatten und einer Dampfbremse sowie beim Gewerk Trockenbau/Schallschutz. Bei der Elektrotechnik seien viele Bereiche betroffen, die auf den Stand der Technik gebracht werden müssen. Zum Teil müssen vorhandene Verteilerkästen komplett erneuert und halogenfreie Kabel neu verlegt werden. Und beim Gewerk Sanitär, Heizung und Lüftungstechnik seien verschiedene Kosten erst in der Detailplanung ersichtlich geworden, auch habe es Massenmehrungen gegeben, die im Vorfeld nicht absehbar waren. Zudem wird in der Baugenehmigung für die beiden innenliegenden Schlafräume eine Lüftungsanlage gefordert. Als klar war, dass der gesteckte Kostenrahmen nicht ausreichen werde, habe die Gemeindeverwaltung die Planung nochmals nach Einsparungsmöglichkeiten überprüft, stellte Dehmelt heraus. Dr. Peter Jehle (CDU) konnte zwar einige Positionen nachvollziehen, allerdings war ihm der Elektroplan besonders aufgefallen. Im Elektrobereich seien die Kosten nicht in dem Maße gestiegen wie dargestellt, meinte er und sprach von etwa zehn Prozent: "Dieser Sprung erschließt sich mir nicht." Die Abweichung in diesem Bereich und die Kostenzusammensetzung sollen nun in der nächsten Sitzung dargestellt werden, denn die Zeit drängt. "Wir sind ohnehin in Verzug mit der Baumaßnahme und sollten beschließen", mahnte Dehmelt, der Ende 2018/Anfang 2019 als Baubeginn nannte.

