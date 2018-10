Wenn der große Regen kommt

(dm) - Die Stadt Rastatt bereitet die Einführung eines "Starkregenrisikomanagements" vor. Dabei wird zunächst auf Basis des hydraulischen Kanalnetzmodells, des digitalen Geländemodells und der Erfahrungen vor Ort analysiert, welche Stellen besonders Gefahr laufen, bei solchen Unwettern unter Wasser zu stehen. Ergebnis soll dann ein "umfangreiches Handlungskonzept" sein.

Zuletzt hatte am 9. und 11. Juni Starkregen den Menschen in Rastatt zugesetzt, Straßen mussten wegen Überflutungen gesperrt und Keller leergepumpt werden, Feuerwehr und Mitarbeiter der Stadtentwässerung waren dauerhaft im Einsatz, die Pumpen liefen auf Hochtouren, blickt die Stadtverwaltung zurück. Die Kanalisation: überfordert. Sie sei, "wie überall in Deutschland", grundsätzlich für einen Regen ausgelegt, wie er statistisch gesehen alle drei bis fünf Jahre vorkommt. In Wintersdorf machte es am 9. Juni jedoch so herunter, wie es nur einmal in 30 Jahren wahrscheinlich sei, in der Kernstadt am 11. Juni sogar so, wie es statistisch gesehen nur einmal in 100 Jahren vorkomme - in nur zwei Stunden fielen 64,4 Liter Regen pro Quadratmeter, allein das entspreche acht Prozent des gesamten Jahresniederschlags. Nicht nur die Kanalisation, auch die Straßeneinläufe selbst sind nicht dafür ausgelegt, solche seltenen Massen aufzunehmen. Eine Vergrößerung des gesamten Kanalsystems der Stadt, immerhin 230 Kilometer lang, wird auch vor diesem Hintergrund nicht nur als zu aufwendig gesehen für Ereignisse, die "extrem selten" vorkommen, sondern auch als uneffektiv. Gleichwohl sei aufgrund der Klimaerwärmung mit solchen schwer vorhersehbaren Unwettern nun häufiger zu rechnen. Also was tun?

In der Fachwelt setze man auf Starkregengefahrenkarten, Risikoanalysen und darauf basierende Handlungskonzepte, stellt die Verwaltung fest. Bei der Feuerwehr wurden die Erfahrungen aus den letzten Ereignissen bereits abgefragt, sie fließen in die Analyse ein; besonders kritisch für die Rettungskräfte seien die vollgelaufenen Unterführungen der Bahnlinie gewesen. Diese sollen hydraulisch überplant werden. Zudem werde für bessere Erkenntnisse die flächendeckende Erfassung von Messdaten vorangetrieben. Der Landkreis denke zudem über ein Starkregenrisikomanagement auf regionaler Ebene nach.

Nicht zuletzt, so die Stadtverwaltung, sei aber auch jeder Grundstückeigentümer gefordert, sein Gebäude nicht nur gegen Rückstau aus dem Kanalnetz zu schützen, sondern auch gegen oberirdisch abfließendes Wasser.