"Dunkles Jahrhundert" wird erhellt

Rastatt - Die Themen, die die neue gemeinsame Ausstellung der Staatlichen Schlösser und Gärten und des Wehrgeschichtlichen Museums im Rastatter Schloss beleuchtet, klingen zunächst etwas "düster": Es geht um Tod, um Abdankung, ums Militär - und um die Schicksalsjahre der badischen Monarchie. Und dennoch ist das, was "1818/1918. Die Großherzöge von Baden in den Schlössern Rastatt und Favorite" (so der Titel der Schau) zeigt, ziemlich spannend. Immerhin beleuchtet die Ausstellung die Barockbauten in einem ganz neuen Licht. Zu sehen ist die Ausstellung ab Mittwoch, 7. November, bis Sonntag, 10. Februar 2019.

Gestern herrschte noch reges Treiben in den vier Ausstellungsräumen (plus Flur) im Wehrgeschichtlichen Museum: Restauratoren waren beschäftigt, die Ausstellungsstücke zu positionieren, sie im besten Licht erscheinen zu lassen. Und wie sich an den 100 Exponaten zeigt, ist die von Kunsthistorikerin Sandra Eberle und WGM-Direktor Alexander Jordan kuratierte Schau doch nicht so düster wie vermutet. Eine festlich gedeckte Tafel ist etwa zu sehen, vor der herrlichen Kulisse der Sala Terrena von Schloss Favorite. Eine mit Samt bezogene Wiege im Empirestil, feinstes Pariser Porzellan - und auch Militäruniformen, ein edles Reisenecessaire oder Ausrüstung aus dem Lazarett.

Im Prinzip gehe es darum, das "dunkle Jahrhundert der Residenz Rastatt zu beleuchten", erklärte Michael Hörrmann, Geschäftsführer der Staatlichen Schlösser und Gärten Baden-Württemberg, gestern im Rahmen einer Pressekonferenz. 1818 war in der Tat ein Schicksalsjahr für das Großherzogtum Baden. Am 8. Dezember 1818 starb Großherzog Karl in der Rastatter Barockresidenz - ohne einen männlichen Erben zu hinterlassen. Zeitzeugenberichte lassen in einer Hörstation der Ausstellung seine letzten Lebensmonate lebendig werden.

Das Residenzschloss fiel daraufhin in einen Dornröschenschlaf. "Es setzte Spinnweben an", wie Hörrmann gestern mit einem Augenzwinkern erläuterte. Gleichzeitig wird das Schloss in den 100 Jahren, die die Ausstellung betrachtet, aber auch zunehmend militärisch genutzt. Für diesen Aspekt kommt das WGM ins Spiel: "Gerade in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts wird es zunehmend vom Militär belegt", so Jordan. Zwei Offizierskasinos werden im Schloss untergebracht: Räume, die man heute noch besichtigen kann. "Das ist ja das Großartige: das Hauptausstellungsstück ist das Schloss selbst", freute sich Hörrmann.

Während das Rastatter Schloss also "Spinnweben ansetzt" und auf andere Weise genutzt wird, bleibt in Favorite die Leichtigkeit erhalten: Auch die Großherzöge der Baden-Durlacher Linie schätzen das Lustschlösschen und verbringen gerne die Sommer dort. Diese Leichtigkeit spiegelt sich auch in den Exponaten wider: Eine gedeckte Tafel ist gleich im ersten Ausstellungsraum zu sehen. Anders als man es vom prunkvollen Barock gewohnt ist, wirkt sie jedoch geradezu übersichtlich: Elegante Tischgefäße im Empirestil und vornehme Zurückhaltung prägen das Bild. "Die gesamte Ästhetik änderte sich", erläuterte Kuratorin Sandra Eberle gestern.

Im selben Raum zu sehen ist ein Porträt von Prinzessin Amalie von Baden, einer der Schwestern des Großherzogs Karl. Es wurde eigens für die Ausstellung erworben und wird zum ersten Mal seit 1989 öffentlich präsentiert. Amalie umgibt eine tragische Geschichte, galt sie doch als die unattraktivste der Schwestern. Alle anderen hatten gute Partien gemacht: Karoline etwa wurde Königin von Bayern, Louise Zarin von Russland. Heiratskandidaten gab es auch für Amalie en masse: Letztlich konnte sich aber keiner dazu durchringen, sie zum Altar zu führen. "Ein Jammer", meinte Petra Pechacek, Konservatorin der Rastatter Schlösser und Projektleiterin. "Wenn man mal bedenkt, was Amalie hätte werden können, wenn einer nur ,ja' gesagt hätte: Mutter von Queen Victoria oder preußische Königin zum Beispiel."

So erinnert nur das zarte Pastellporträt an sie - die wohl genau in den Räumen wandelte, durch die die Besucher der Ausstellung ebenfalls gehen.