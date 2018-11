Technischer Defekt als Ursache

(red) - In der Albert-Schweitzer-Straße in Malsch hat es am frühen Dienstagabend aus bislang nicht bekannter Ursache gebrannt (wir berichteten). Ausgehend von einem Garagenanbau breiteten sich die Flammen auf ein dreistöckiges Mehrfamilienhaus bis hin zum Dachstuhl aus, wie die Polizei mitteilte. Der Hausbesitzer versuchte noch, den Brand in der Garage selbst zu löschen, was ihm aber misslang. Auch die Feuerwehr hatte erhebliche Schwierigkeiten, das Feuer zu löschen. Durch starken Wind entflammte es sich immer wieder. Ein Übergreifen auf weitere Gebäude konnte jedoch erfolgreich verhindert werden. Außer dem Hausbesitzer, der sich bei seinen Löschversuchen leicht am Bein verletzte, wurden neun weitere Bewohner in Kliniken gebracht, ein stationärer Aufenthalt war aber bei keinem erforderlich. Die Bewohner des Gebäudes kamen danach alle bei Verwandten und Bekannten unter. Das Gebäude ist vollständig ausgebrannt und nicht mehr bewohnbar, eventuell ist es sogar einsturzgefährdet, so die Polizei. Der Sachschaden wird auf etwa 1,4 Millionen Euro geschätzt. Inzwischen steht auch die Brandursache fest: Brandermittler und Kriminaltechniker der Kripo Karlsruhe haben den Brandort am Mittwoch untersucht. Nach den ersten Feststellungen dürfte ein technischer Defekt den Brand ausgelöst haben.

Die Gemeinde Malsch hat inzwischen einen Spendenaufruf für die 15 Bewohner gestartet. "Sämtliche persönlichen Gegenstände, Kleidung sowie die komplette Möblierung der betroffenen Familien wurden verbrannt, daher bitten wir Sie um Unterstützung", heißt es auf der Homepage der Gemeinde. Die Malscher werden aufgerufen, Kleider und Schuhe zu spenden oder finanzielle Unterstützung zu leisten. Nähere Infos gibt es im Internet .

www.malsch.de