"Trinkwasser hat seine Unschuld verloren"

Stuttgart

Erster Schnee gefallen Stuttgart (lsw) - Der Oktober schickt zum Abschied einen ersten Wintergruß in den Südwesten. Ein zarter Hauch von nassem Schnee ziert am Samstag die Höhen des Schwarzwaldes. Am Sonntagvormittag kann die Schneefallgrenze bis auf 400 Meter fallen (Foto: dpa).

Loffenau

Wolf scheidet als Täter aus Loffenau (ham) - Hat der Wolf als Einzeltäter in Loffenau zugeschlagen? Förster Martin Hauser schließt dies aus. Das von einem Spaziergänger entdeckte Rehkitz sei nicht von dem eingewanderten Wolf getötet worden, betont der Wildtierbeauftragte des Landkreises (Symbolbild: dpa).

Stuttgart

Wasserversorger verklagt Land Stuttgart (lsw) - Wie viele Pestizide im Südwesten eingesetzt werden, wird zwar von den Landwirten erhoben. Aber die Wasserversorger erhalten keinen Einblick in die Daten. Dabei dürften sie das laut EU-Verordnung. Der Verband Landeswasserversorgung hat das Land nun verklagt (Foto: dpa).