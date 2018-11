Unterführung zur Sporthalle soll kommen

Ortsvorsteher Klaus Föry konnte mehr als 30 Bürger aus Niederbühl und Förch im Bürgersaal der Ortsverwaltung begrüßen. Sie brachten zur Sprache, was viele andere Niederbühler denken, und machten gelegentlich ihrem Ärger auch Luft. "So langsam ist die Geduld am Ende, in Rastatt kümmert sich niemand um Niederbühl", sagte ein Besucher, der schon jetzt zusätzlich zur Tunnelbaumaßnahme noch mehr Baustellenverkehr befürchtet, wenn das Projekt Kombibad angegangen wird. Auch die mit starkem Lärm und Staub verbundenen Arbeiten am Bahntunnel zerren an den Nerven der Niederbühler. "Wir hatten früher drei Bahnübergänge, jetzt haben wir auf der anderen Seite der Bahnstrecke eine riesige Gemarkungsfläche, auf die wir nicht kommen", sagte ein Niederbühler verärgert.

Oberbürgermeister Hans Jürgen Pütsch konnte beruhigen, denn im kommenden Jahr soll mit dem Brückenbauwerk über die Rheintalbahn auf Höhe des Friedhofs begonnen werden. Wie Pütsch informierte, habe sich der Bau verzögert, da man dem Wunsch des Ortschaftsrats nach einem Gehweg über die Brücke Rechnung tragen wollte und dadurch die Planung rechtlich neu erfasst werden musste. Ganz aktuell war die Information, dass nun zur Sporthalle doch eine Unterführung gebaut werden soll. Am Dienstag, 27. November, lädt die Deutsche Bahn zu einer Bürgerinformationsveranstaltung in den Pfarrsaal ein. Absprachen mit der Bahn soll es auch hinsichtlich der Baustraße für das Projekt Kombibad geben, wie OB Pütsch sagte. Überdacht werden soll auch die künftige Anbindung des Bads, um Niederbühl nicht noch mehr zu belasten.

Die Ängste sind groß, dass durch den Publikumsverkehr zum Möbelhaus Ehrmann und das künftige Edeka-Zentrallager in dem ohnehin schon verkehrlich stark belasteten Niederbühl noch mehr Fahrzeuge durch die Murgtalstraße drängen. Dass dabei der Knotenpunkt Baulandstraße/L77 ein Nadelöhr ist, weiß man auch im Rastatter Rathaus. "Unser Ziel ist es, dort den Kreisverkehr zu bauen und später die Ortsumfahrung anzuschließen", sagte Raphael Knoth, der auch mit Nachdruck die Ortsumfahrung Niederbühl L77-neu weiterbearbeiten möchte. Pütsch und Knoth waren sich aber auch einig, dass gedanklich ein Autobahnanschluss für Malsch und Muggensturm nicht aus den Augen verloren werden dürfe. Bevor jedoch der Bebauungsplan "Mühlstraße/Ortsumfahrung Niederbühl L77" Rechtskraft erlangen kann, mit der frühestens für 2020/2021 gerechnet werde, müssen artenschutzrechtliche Untersuchungen, FFH-Verträglichkeitsprüfungen und wasserschutzrechtliche Anträge durchgeführt werden. Nachgewiesen wurden Vorkommen der seltenen Flussmuschel, von Zauneidechsen und geschützter Grashüpfer. "Und wie ist das mit dem Menschen? Wird diese Art auch geschützt?", fragte ein Besucher, der seit 17 Jahren in der verkehrsreichen Murgtalstraße wohnt.

Positives gab es über die rechtsseitige Bebauung der Hebelstraße südlich des Friedhofs zu berichten, wo acht Einfamilienhäuser geplant sind. Aktuell ist die Aufstellung des Bebauungsplans in Arbeit, mit dem Satzungsbeschluss wird für das erste Halbjahr 2019 gerechnet. Ebenfalls im ersten Quartal 2019 soll der Fußgängerweg am Allmendweg in Förch bis zum Spielplatz umgesetzt werden. Zudem sollen in Förch Parkverbotsschilder aufgestellt werden, damit nur noch in den vorhandenen Parkbuchten Fahrzeuge abgestellt werden.