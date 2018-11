Vom Walzer bis zum Anti-Blamierprogramm

Rastatt - Die Begriffe "Tanzen" und "Müller" werden in Rastatt seit einem halben Jahrhundert fast als Synonyme genutzt. Denn 1968 boten Doris und Peter Müller ihre ersten Tanzkurse in Rastatt an. Vor zehn Jahren, zum 40-jährigen Bestehen, übergaben sie ihre Tanzschule in der Moltkestraße an ihren Sohn Ralf und seine Frau Olga. Und auch die nächste Generation steht bereits in den Startlöchern.

Der zehnjährige Tom ist schon jetzt erfolgreicher Turniertänzer und möchte eines Tages die Tanzschule seiner Eltern und Großeltern weiterführen.

"Unsere Anfänge waren sehr bescheiden", blickt Doris Müller rund 50 Jahre zurück. Damals unterrichtete sie bereits in der Tanzschule ihrer Mutter und hatte so auch ihren Mann Peter kennengelernt, der bei den Abschlussbällen für die Musik sorgte. Die Müllers unterrichteten im Offenburger Raum, unter anderem in einem katholischen Internat. "Von dort kamen die ersten Kontakte nach Rastatt, denn man hatte uns angefragt, im damaligen Studienheim St. Bernhard zu unterrichten", berichtet Peter Müller. Die Tanzstunden kamen gut an, und obwohl es Ende der 1960er Jahre ein halbes Dutzend Tanzschulen in Rastatt gab, wollten immer mehr Jungen und Mädchen bei den Müllers die richtigen Schritte zu Rumba, Walzer und Samba lernen. Mangels eigener Räume wurde unter anderem in einer Fahrschule unterrichtet. "Vor und nach der Tanzstunde hieß es Stühle rücken. Getränke haben wir aus der Kiste heraus verkauft", muss Peter Müller schmunzeln, wenn er an die Anfänge der Tanzschule denkt.

1971 bot sich die Gelegenheit, eine ehemalige Gänseleberpastetenfabrik in der Moltkestraße zu kaufen. Die Müllers schlugen zu und bauten die Fabrikräume zu einem Tanzsaal um. Anfangs musste noch um eine Säule herumgetanzt werden. "Nach und nach haben wir die Räume immer wieder erweitert und modernisiert, ohne den Charme der damaligen Zeit zu verlieren", sagt Ralf Müller. So wurde vor rund 30 Jahren ein Studio im ersten Obergeschoss gebaut. Der Tanzsaal wird immer wieder den Anforderungen angepasst, so gibt es heute eine moderne LED-Lichtanlage und eine Musikanlage, die dem aktuellen Stand der Technik entspricht. Geändert haben sich in den vergangenen 50 Jahren derweil die verschiedenen Tänze. Während Rumba, Cha-Cha-Cha und Walzer immer noch beliebt sind, ist der Discofox erst einige Jahre nach der Eröffnung der Tanzschule Müller in Rastatt populär geworden. Salsa hieß zu Beginn noch Mambo, und Twist und Madison wurden getanzt.

Tanzkurse werden heute bereits für die Jüngsten im Kindergartenalter angeboten. Kindern ab vier Jahren zeigt Olga Müller-Omeltchenko die ersten Positionen und gibt einen Einblick in alle Tanzarten. "Am Anfang steht vor allem die Koordination im Mittelpunkt, und wir vermitteln den Kindern den Spaß, sich rhythmisch zur Musik zu bewegen", sagt sie. Für Grundschüler gibt es eine Trainingsgruppe zur Teilnahme an Turniertänzen, während Jugendliche ab 14 Jahre die beliebten Anfänger- und Fortgeschrittenenkurse besuchen dürfen.

Wohl kaum ein Rastatter hat dabei die Samstag-Abend-Disco in der Tanzschule Müller verpasst. Gefeiert wird stets ohne Alkohol. "Die Eltern wissen, dass ihre Kinder bei uns gut aufgehoben sind", berichtet Ralf Müller und fügt hinzu, dass das Erlernen moderne Umgangsformen auch heute noch ein Bestandteil der verschiedenen Tanzkurse ist. Das Ganze heißt heute "Anti-Blamierprogramm" und hilft den jungen Menschen unter anderem auch bei Vorstellungsgesprächen.

Ihr Jubiläum feiert die Tanzschule Müller am Samstag, 10. November, um 19.30 Uhr in der Badner Halle. Die Besucher erwartet beim Jubiläumsball ein hochklassig besetztes Latein-Turnier, ein Kinder-Tanzturnier und Überraschungseinlagen. Zudem sind die Besucher aufgerufen, zur Tanz- und Gala-Band L.A. Company selbst das Tanzbein zu schwingen. Karten gibt es unter (07222) 34266 oder im Internet.

