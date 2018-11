Neues Netzwerk für Kulturgut aus Papier Rastatt (sl) - Zum Ausgangspunkt eines deutschlandweiten Netzwerks von Schulbüchereien mit teilweise bedeutendem Altbestand soll die Historische Bibliothek Rastatt werden. Dieser Tage traf sich im ehrwürdigen Bibliothekssaal des Ludwig-Wilhelm-Gymnasiums eine Gruppe von Bibliothekaren, die sich kurzerhand "Rastatter Runde" taufte. Bei dem Namen soll es nun bleiben, auch wenn weitere Treffen anderswo stattfinden. Vielleicht noch schwerer als bei anderen Zeugnissen der Vergangenheit haben es die Hüter alter Bücher und Grafiken, wenn sie Publikum für deren historischen Wert und das sinnliche Vergnügen, sie zu betrachten, empfänglich machen wollen. In der Historischen Bibliothek der Stadt Rastatt gelingt das zum Beispiel bei den regelmäßigen Bibliotheksabenden und durch mit Ausstellungen gewürzte Vortragsreihen. Doch Bibliothekarin Heike Endermann hält Ausschau nach neuen Ideen und Möglichkeiten der Zusammenarbeit und hatte deshalb dieser Tage eine Runde von Kollegen aus ganz Deutschland nach Rastatt zu einem Workshop eingeladen. Vertreter historischer Schulbibliotheken aus Hamburg, dem niedersächsischen Verden und aus Karlsruhe setzten sich zusammen, um die Möglichkeiten eines Netzwerks auszuloten. Unter den Gästen war auch Felicitas Noeske, die bis zu ihrer Pensionierung als Oberstudienrätin die Bibliothek des Christianeums, eines traditionsreichen Gymnasiums in Hamburg, betreute. Gemeinsam hatten die beiden Frauen die Idee, das Netzwerk anzustoßen. "Es gibt sehr viel mehr historische Schulbibliotheken, als man denken würde", weiß Endermann. Und Noeske hat in ihrem Internet-Blog bibliotheca.gym etliche davon aufgelistet und verlinkt. Nun gelte es noch, die Einrichtungen untereinander bekanntzumachen. Denn anders als bei Museen gebe es bei historischen Bibliotheken bisher keinen übergeordneten Verband oder einen ähnlichen Zusammenschluss. Das liege unter anderem auch ganz einfach an der oft mangelhaften personellen Ausstattung oder auch an der sehr unterschiedlichen Art, wie die Schulbibliotheken organisatorisch verortet sind. Den Fall Rastatt hält Noeske jedenfalls für geradezu musterhaft: Die Bibliothek ist am historischen Ort, dem Ludwig-Wilhelm-Gymnasium, angesiedelt, befindet sich in der Trägerschaft der Stadt, hat eine hauptamtliche Bibliothekarin und steht unter Denkmalschutz. Insbesondere Letzteres sei dem Engagement des damaligen Leiters der Bibliothek, Hans Heid, zu verdanken, betont Endermann. So unterschiedlich die Bibliotheken auch sind, haben sie doch mit gewissen gemeinsamen Herausforderungen umzugehen. Eine ist das Spannungsfeld unterschiedlicher Interessen von Schülern, Eltern, Schulleitungen und Behörden. Der gleichzeitige Anspruch an Bestandserhaltung wie Zugänglichkeit führe oft in ein Dilemma, so Noeske. Auch politischer Wandel und wechselnde Interessen stellten für historische Schulbibliotheken eine ständige Gefährdung dar: Finanzielle Zuwendungen seien nicht durchweg gesichert. Als Nutzen engerer Verzahnung versprechen sich die Bibliotheksvertreter zum Beispiel bessere Strategien der Vermittlung, eine nachhaltigere Legitimation als Schulbestand und die "gemeinsame Stimme", die bisher fehlt. Die könne auch zur Stärkung medialer Wirksamkeit und gegebenenfalls sogar zur Erhöhung politischen Drucks führen, heißt es in einem Thesenpapier. Auch die Forschung wollen die Bibliothekare in den Blick nehmen und das Netzwerk um Wissenschaftler einschlägiger Fachrichtungen erweitern. Möglicherweise lasse sich durch gemeinsame Modelle des Fundraisings auch der eine oder andere Euro für das papiernerne Kulturgut lockermachen.

