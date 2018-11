Die Natur faszinierend in Szene gesetzt

Ötigheim - In Makrotechnik setzt Marcus Rimpel die Natur in Szene, macht aus Schmetterlingen, Spinnen, Käfern, Heuschrecken, Libellen, Zikaden, Wildorchideen und Wiesenblüten sagenhafte Hingucker. Mit einer ihm eigenen Aufnahmetechnik kreiert der Ötigheimer Hobbyfotograf faszinierend romantische Porträts der mitunter unspektakulären Flora und Fauna und macht diese zu bewundernswerten Stars.

Große Verbundenheit zur Insektenwelt entwickelte Rimpel als Teenager. Mit einer simplen analogen Kompaktkamera hielt der heute 43-Jährige seine Motive fest, die er am Stadtrand von Berlin fand. Von der Qualität der Resultate war er nicht besonders überzeugt. Als sich sein Vater eine neue Spiegelreflexkamera zulegte und das alte Exemplar dem Sohn zur Verfügung stellte, kam Schwung in das Hobby von Rimpel junior. Das Ausleben des interessanten Steckenpferds begann mit seinem Einstieg in die digitale Welt vor zehn Jahren. Bis zu 300 Aufnahmen entstehen nun von einem Objekt, welches Rimpel fotografisch in ein pastelliges Umfeld einbettet und damit seine persönliche Handschrift definiert. Aus der Vielfalt der Aufnahmen wählt Rimpel das eine Bild aus, das seinem künstlerischen Anspruch ästhetisch zu hundert Prozent genügt. Dabei greift er nur in kleinem Rahmen auf die Bildbearbeitung am Computer zurück. Großangelegte Fotomanipulationen, in denen das Freistellen des Hauptmotivs sowie die Detailbearbeitung des Hintergrunds eine Rolle spielen, lehnt er ab. Bei den Aufnahmen mit einer Kamera von hoher Lichtstärke überbelichtet er sein Motiv. In der Nachbearbeitung "entrausche ich lediglich den Hintergrund, korrigiere den Kontrast und verstärke die Farben", erklärt Rimpel. Der Rest ist reines Handwerk, das er sich über Tipps aus Fotoforen aneignete, vertiefte und ausreifte. Ebenso gehören viel Zeit und Geduld dazu, denn: "Der Wind ist mein natürlicher Feind." Vor allem im Sommer ist der Wahl-Ötigheimer als Ausgleich zum hauptberuflichen Bürojob mit der Kamera unterwegs. Kurz vor Sonnenaufgang findet er nachtstarre Aurorafalter, die sich auf Schachtelhalmen zur Ruhe tarnten. Rimpel nutzt das sanfte Licht der aufgehenden Sonne, drückt den Auslöser, wenn der Schmetterling nach dem "Aufwachen" seine Flügel ausbreitet. Ist die Sonne weniger kooperativ, "sitze ich halt eine Weile im Gras und warte". Um einen Flockenblumen-Scheckenfalter in einer riesigen Margeritenwiese in der französischen Ardèche abzulichten, investierte er zwei Stunden, denn der Schmetterling flatterte munter von Blüte zu Blüte.

Die Familie unterstützt Rimpels Hobby. Entdeckt er beim gemeinsamen Naturspaziergang ein Motiv, packt seine Frau Lesestoff aus und sorgt für alternative Beschäftigung, während sich der Fotograf auf die Pirsch begibt. Motive findet Rimpel fast überall. Um einen Blaustern im Frost zu fotografieren, radelte er kurz vor Sonnenaufgang bei minus drei Grad nach Elchesheim-Illingen, denn nur dort fand er sein Wunschexemplar sowie das Szenario für sein Bild.

Großformatige Aufnahmen von Rimpel sind am 10. November in Durmersheim zu sehen. Von 15 bis 18 Uhr zeigt er beim Tag der offenen Tür der Osteopathie-, Physiotherapie- und Naturheilpraxis Daniela Jenc im Ärztehaus in der Poststraße einige Arbeiten.