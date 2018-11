Ein Staffellauf, der verbindet Rastatt (dm) - Die Rastatter Feuerwehrleute Steffen Körber und Alexander Pruß sind dabei, wenn am kommenden Montag in Straßburg deutsche und französische Rettungskräfte einen gemeinsamen Fackel-Staffellauf starten, um an das Ende des Ersten Weltkriegs vor 100 Jahren zu erinnern und ein Zeichen der Völkerverständigung zu setzen. Ihr Ziel: Paris. Dort soll dann am 8. November am Grabmal des unbekannten Soldaten eine Flamme entzündet werden. "Ein einmaliges Erlebnis" erwartet Körber - und eine sportliche Herausforderung für die Läufer. Auf die Beine gestellt wird die Aktion vom französischen "Service départemental d'Incendie et des Secours" (den Feuerwehr- und Rettungskräften) des elsässischen Departements Bas-Rhin. Zehn Läufer aus deren und zehn aus deutschen Reihen machen sich auf den Weg, jeweils ein Deutscher und ein Franzose bilden dabei ein Laufpaar. Jeweils acht Kilometer legt ein Duo zurück, dann hat es Pause, während die anderen am Start sind, dann ist es wieder für acht Kilometer dran, und so gehe es weiter, bis man nach 600 Kilometern Paris erreicht hat, erläutert Körber im BT-Gespräch. Auf dem Weg sind noch gemeinsame Gedenkzeremonien geplant, unter anderem in Verdun, wo 1916 eine der grausamsten und verlustreichsten Schlachten des Ersten Weltkrieges an der Westfront zwischen Deutschland und Frankreich tobte. Für den 48-Jährigen und seinen 32-jährigen Kollegen Pruß seien an einer Teilnahme gar keine Zweifel aufgekommen, als die Anfrage über das Rastatter Feuerwehrkommando an sie herangetragen wurde. "Für mich war gleich klar: Da will ich dabei sein", sagt Körber, es sei eine Ehre, sich an diesem Event im Sinne der deutsch-französischen Freundschaft zu beteiligen. Die Anfrage wurde nicht zufällig an die beiden gestellt: Körber und Pruß können dabei ihre Hobbys Freiwillige Feuerwehr und Laufen vereinen. Regelmäßig trainieren sie für Atemschutz-Einsätze und nehmen an Laufwettbewerben teil. Pruß ist in der Triathlon-Gruppe der SG Stern aktiv, Körber trainiert im Lauftreff der "Laufwelt" Wintersdorf. Dennoch: "Das wird kein Zuckerschlecken", weiß Körber, "da muss man auch mal über seine Grenzen hinausgehen." Belohnung sei jedoch ein "Riesen-Event", von dem man auch seinen Enkeln noch etwas erzählen könne. Und wie sagt ein Leistungssportler-Motto: "Der Schmerz lässt nach, der Stolz bleibt." Auf einer Straßburger Feuerwache treffen sich die Beteiligten am Montag um 8 Uhr, dann folgen medizinischer Check, Einkleidung, Empfang und ein Sechs-Kilometer-Prolog mit weiteren Beteiligten, ehe es dann auf die Straße geht, um die Flamme nach Paris zu bringen. Ein Tross begleitet die Läufer, um unter anderem auch eine ärztliche Betreuung für unterwegs sicherzustellen, übernachtet wird auf Feuerwachen. Zeitlich eingebettet ist der Erinnerungslauf der Feuerwehrleute übrigens zwischen offizielle Staatsakte. Morgen, ein Tag vor dem Start, kommen der französische Staatschef Emmanuel Macron und Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier nach Straßburg, um im Münster der elsässischen Metropole ein Konzert zu besuchen. Und ein, zwei Tage nach der Zeremonie der Staffelläufer in Paris finden sich dort rund 60 Staats- und Regierungschefs ein. Zunächst findet im Wald von Compiègne, wo Deutschland und die Alliierten 1918 den Waffenstillstand geschlossen hatten, eine Gedenkfeier statt, dann wird am 11. November, dem Jahrestag des Waffenstillstands, ein "Friedensforum" eröffnet, zu dem neben Bundeskanzlerin Angela Merkel auch US-Präsident Donald Trump und der russische Staatschef Wladimir Putin erwartet werden.

