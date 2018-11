Spannendes Spektakel für kleine und große Laufbegeisterte

Insgesamt 411 Laufbegeisterte von der TGÖ und den umliegenden Vereinen hatten sich für das Sportspektakel angemeldet.

Auf Strecken von 400 Metern bis zu zehn Kilometern konnte jede Altersklasse ihr Können beweisen. Als erstes waren die jüngsten Teilnehmer im Stadion dran. Die Kleinsten ab Jahrgang 2011 gingen beim Bambini-Lauf an der 400-Meter-Strecke an den Start. Für die Jahrgänge 2008 bis 2010 gab es den Schülerlauf über 600 Meter. Die Jahrgänge 2005 bis 2007 starteten an der 800- Meter-Strecke.

Bereits vor dem Start ging es im Stadion der TGÖ munter zu. Mit viel Eifer machten sich die Kinder warm und fieberten gespannt ihrem Rennen entgegen. Die Sieger waren: 400 Meter: Janne Pfaff aus Elchesheim-Illingen, 600 Meter: Joris Oschmann (LG Hardt Bietigheim), 800 Meter: Leonard Meisner (TGÖ). Nach dem Lauf wurde jedes Kind mit einer goldfarbenen Medaille und einer süßen Stärkung belohnt.

Um 14 Uhr ging es dann auf die große Strecke von fünf Kilometern. Hier waren alle Altersklassen von 1935 bis 2009 vertreten. Unter ihnen war auch Nina Kunze (LG Region Karlsruhe). Bis vergangenes Jahr ist sie noch die 800-Meter- Strecke mitgelaufen und startete am Samstag zum ersten Mal auf der Fünf-Kilometer-Strecke. "Ein bisschen aufgeregt bin ich schon", bekannte sie. Bereits 17:07 Minuten nach dem Startschuss kam Marius Gerstner (LAG Obere Murg) als Erster ins Ziel. Zweiter wurde Niklas Wieczorek (LG Region Karlsruhe) in 17:33 Minuten. Der dritte Platz ging an Matthias Gilles (PS Karlsruhe Triathlon) mit 18:28 Minuten. Auf das Siegertreppchen der Frauen schafften es Jasmin Vollmer (TV Bühl) mit 19:19 Minuten, Ellen Hermle (SV Waldkirch) mit 20:00 Minuten und Vivien Schäfer (TV Bühl) mit 20:34 Minuten.

Als Höhepunkt ging es um 14.45 Uhr zum Start des zehn Kilometer langen Hauptlaufs. Unter den Teilnehmern war auch Peter Lessing (SC Önsbach). Er hält zwei deutsche Rekorde zum einen in der Altersklasse 65 im Halbmarathon in 1:19:00 Stunden und in der Altersklasse 70 über zehn Kilometer in 39:00 Minuten. Am Samstag schaffte er es jedoch nicht auf das Siegertreppchen. Stattdessen ging der erste Platz an Wolfgang Gauß aus Herrenberg mit 35:19 Minuten. Als Zweiter überquerte Mhand Bouaal (Chicken Express) mit 35:58 Minuten die Ziellinie. Dritter wurde Christian Beitzinger (RTV Rastatt) mit 36:44 Minuten.

Die besten Frauen waren Julia Stute (Sportfreunde Forchheim) mit 39:19 Minuten und Katrin Ochs (LG Filder) mit 39:34 Minuten. Christine Vollmer (TV Bühl) aus dem Jahrgang 2001 war die jüngste Teilnehmerin des Hauptlaufs und erreichte mit 39:53 Minuten als dritte Frau das Ziel.