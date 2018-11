'Badisches Gold' weiß Publikum zu unterhalten

Baden-Baden

Drei Männer vor Gericht Baden-Baden (red) - Drei Männer müssen sich ab Fre itag vor dem Landgericht wegen Bandendiebstahl und Raub in Tateinheit mit Freiheitsberaubung und gefährlicher Körperverletzung verantworten. Die Männer sollen im Januar ein Juweliergeschäft in der Innenstadt ausgeraubt haben (Foto: hli). » Weitersagen (red) - Drei Männer müssen sich ab Fre itag vor dem Landgericht wegen Bandendiebstahl und Raub in Tateinheit mit Freiheitsberaubung und gefährlicher Körperverletzung verantworten. Die Männer sollen im Januar ein Juweliergeschäft in der Innenstadt ausgeraubt haben (Foto: hli). » - Mehr

Bühl

Schwerer Unfall auf A5 bei Bühl Bühl (red) - Nach einem schweren Unfall auf der A5 bei Bühl hatte sich am Freitagnachmittag in Richtung Süden ein kilometerlanger Stau gebildet. Ein Fahrzeug samt Wohnanhänger war ins Schleudern geraten und gegen die Leitplanken gekracht. Zwei Personen wurden verletzt (Symbolfoto: dpa). » Weitersagen (red) - Nach einem schweren Unfall auf der A5 bei Bühl hatte sich am Freitagnachmittag in Richtung Süden ein kilometerlanger Stau gebildet. Ein Fahrzeug samt Wohnanhänger war ins Schleudern geraten und gegen die Leitplanken gekracht. Zwei Personen wurden verletzt (Symbolfoto: dpa). » - Mehr

Freiburg

Mehr Sicherheit für Freiburg Freiburg (lsw) - Das Innenministerium will mit der Stadt Freiburg über eine bessere Sicherheitslage reden. Am Mittwoch wollen sich deshalb Staatssekretär Julian Würtenberger, Freiburgs OB Martin Horn und Freiburgs Polizeipräsident Bernhard Rotzinger treffen. (Symbolbild: dpa). » Weitersagen (lsw) - Das Innenministerium will mit der Stadt Freiburg über eine bessere Sicherheitslage reden. Am Mittwoch wollen sich deshalb Staatssekretär Julian Würtenberger, Freiburgs OB Martin Horn und Freiburgs Polizeipräsident Bernhard Rotzinger treffen. (Symbolbild: dpa). » - Mehr