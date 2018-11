"Herbstzauber": Premiere lockt rund 3 300 Besucher

"Garten, Haus, Lebensart" war auf den Ankündigungs-Plakaten für die Messe zu lesen. Und wer da gleich an die Gartenmesse Diga dachte, der lag richtig. Dieter Maier ist es auch, der mit seinem Unternehmen Süma seit zwölf Jahren die Gartenmesse auf dem Gelände der Iffezheimer Rennbahn veranstaltet. "Es ist der erste Versuch, eine Messe in so kleinem Rahmen zu machen", zeigte sich Maier am Samstagvormittag gespannt, wie der "Herbstzauber" wohl ankommen würde. Diga-Gänger trafen am Wochenende in Rastatts Musentempel auf bekannte Aussteller. "Ungefähr ein Drittel der Aussteller waren auch schon auf der Diga", so Maier. 55 Messestände insgesamt konnte er in der Halle platzieren. Die "Neuen" hatten sich zum Teil schon länger bei den Diga-Machern beworben, nun kamen sie zum Zuge. Pflanzen wie auf der Gartenmesse gab es beim "Herbstzauber" nicht so viele, die Vegetation bereitet sich schließlich auf den Winterschlaf vor. Dafür waren gleich zwei Anbieter von Blumenzwiebeln nach Rastatt gekommen; der nächste Frühling kommt bestimmt. Garten, Haus Lebensart, das beinhaltet Accessoires und auch Kulinarisches. So präsentierten Anbieter für Dekorationen aus den unterschiedlichsten Materialien Tisch- und Wandschmuck, Skulpturen, bunte Übertopf-Lösungen oder eine pfiffige Terrassenfeuerstelle aus ausgedienten Gasflaschen und Ölbilder. Auch kulinarisch gab es beim "Herbstzauber" Parallelen zur Diga: Weine, Sekt, Öle, Käse, Griebenschmalz und Dips gab es zu probieren.

Wissenswertes über Pflanzen konnten die Messebesucher in den Vorträgen des Schweizer Pflanzendoktors Axel Neulist erfahren. Den Besuchern in der Badner Halle wurde ein breites Spektrum geboten. Das wussten sie auch zu schätzen. Wie etwa ein Ehepaar aus Hügelsheim, das sich als passionierte Gartenmessenbesucher mit "Gartentick" outete und verschiedene Blumenzwiebeln erstanden hatte. Andrea Boos aus Haueneberstein freute sich über das Angebot, da sie im Sommer keine Zeit hatte auf die Diga zu gehen. Der "Herbstzauber" sei eine gute Idee, und sie war sich schon am Anfang ihres Messerundgangs sicher: "Man findet immer etwas."

Auch für Nicole Wolff war es eine gute Idee, als Aussteller bei der ersten Rastatter Indoor-Gartenmesse mitzumachen. Sie erzielte mit ihrem "Blumenhäuschen" gute Umsätze und war sehr zufrieden. Andere Aussteller waren weniger zufrieden. Auch Messemacher Dieter Maier hatte sich mehr Besucher erhofft. Statt der erwarteten 4 000 bis 5 000 Messegänger waren es nur rund 3 300, so Maier gestern Nachmittag. "Es war eben das erste Mal, wir machen auf jeden Fall weiter und werden das Angebot optimieren", blickte er voraus. Denn für Mitte Oktober 2019 hat Maier die Badner Halle bereits für den zweiten "Herbstzauber" gebucht.