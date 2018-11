FV Rot-Weiß engagiert prominente Anwaltskanzlei

Ötigheim

411 Teilnehmer bei TGÖ-Herbstlauf Ötigheim (saa) - Zu einem spannenden Spektakel für kleine und große Laufbegeisterte wurde der 43. TGÖ-Herbstlauf am Samstag. 411 Teilnehmer gingen bei bestem Wetter an den Start. Den Hauptlauf über zehn Kilometer gewann Wolfgang Gauß aus Herrenberg (Foto: saa).

Zieht der VfR Achern davon? Achern (red) - Momentan sieht das Titelrennen in der Kreisliga A, Staffel Süd nach einem Alleingang des VfR Achern aus. Die Mannschaft von Trainer Renato Culjak ist zwar mit einer Niederlage in die Saison gestartet, hat seither aber nicht mehr verloren (Foto: toto).