Schlosserleuchtung am Nikolaustag Rastatt (sl) - Es werde Licht: Noch bis zum Nikolaustag am 6. Dezember müssen sich die Rastatter gedulden, dann soll die Barockresidenz in neuem Glanz erstrahlen. Zur Eröffnung der Schlossweihnacht im Ehrenhof will die Stadtverwaltung auch die neue Schlossbeleuchtung einweihen. (sl) - Es werde Licht: Noch bis zum Nikolaustag am 6. Dezember müssen sich die Rastatter gedulden, dann soll die Barockresidenz in neuem Glanz erstrahlen. Zur Eröffnung der Schlossweihnacht im Ehrenhof will die Stadtverwaltung auch die neue Schlossbeleuchtung einweihen. Dieser Tage ist die beauftragte Firma noch mit dem Einjustieren der Anlagen beschäftigt, erklärt die städtische Pressestelle auf BT-Nachfrage. Fertig werden soll die Schlossbeleuchtung zwischen dem 12. und 23. November. Zuerst war die Stadtverwaltung vom 1. November ausgegangen. Einen konkreten Grund für die kleine Verzögerung gebe es nicht, so Pressesprecherin Heike Dießelberg. Vielleicht können die Rastatter aber auch schon vor dem Nikolaustag einen Blick auf die beleuchtete Schlossfassade erhaschen, denn vor der offiziellen "Erleuchtung" sind Tests geplant. Eine Schlussrechnung gebe es zwar noch nicht, aber die Stadtverwaltung geht davon aus, dass der Kostenrahmen von rund 500 000 Euro eingehalten wird. 410 000 Euro entfallen auf Beleuchtungs- und Starkstromarbeiten, 90 000 Euro auf den Tiefbau, denn für die Arbeiten musste der Ehrenhof teilweise aufgebuddelt werden. Künftig sollen Strahler die verschiedenen Bereiche der Barockresidenz in Szene setzen. Angebracht wurden sie in der Fassade, auf Balkonen, Kaminen, am Boden und hinter Figuren.

Mailen Drucken Beiträge Beitrag schreiben





Das könnte Sie auch interessieren



Karlsruhe

Donnersmarck in der Schauburg Karlsruhe (red) - Oscarpreisträger Florian Henckel von Donnersmarck (Foto: Mertens) hat im Karlsruher Kino Schauburg mit seinem Publikum über den neuen Film "Werk ohne Autor" diskutiert. An seiner Seite waren die Schauspieler Sebastian Koch und Tom Schilling. » Weitersagen (red) - Oscarpreisträger Florian Henckel von Donnersmarck (Foto: Mertens) hat im Karlsruher Kino Schauburg mit seinem Publikum über den neuen Film "Werk ohne Autor" diskutiert. An seiner Seite waren die Schauspieler Sebastian Koch und Tom Schilling. » - Mehr