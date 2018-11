Naturschutzverbände beharren auf Merzeau Rastatt (ema) - Die Naturschutzverbände BUND, LNV und NABU wollen sich nicht damit abfinden, dass im Zuge der geplanten Erweiterung des Benz-Werks das Merzeau-Gelände nicht in ein Nutzungskonzept eingebunden wird. Im Vorfeld der entscheidenden Sitzung des Gemeinderats zur Machbarkeitsstudie fordern sie weitergehende Prüfungen. Unterdessen werden erste Schritte zu einer Verkehrsentlastung bekannt. Der Gemeinderat soll am Donnerstag (17.30 Uhr, Badner Halle) endgültig einen Knopf an die Machbarkeitsstudie machen und gleichzeitig den erarbeiteten Kompromissvorschlag mit Erweiterungen im Süden (Rastatter Bruch) und Südosten (Oberwald) befürworten. Bislang hatte das Kommunalparlament nur einzelne Arbeitsaufträge an die Verwaltung erteilt, den Grundsatzbeschluss aber wegen Beratungsbedarfs noch hinausgezögert (wir berichteten). Mittlerweile liegt die Stellungnahme der Naturschutzverbände auf dem Tisch. Und darin greifen die Verbände eine Nutzung des Merzeau-Geländes am südlichen Stadteingang auf, die auch in der öffentlichen Debatte stark thematisiert wurde. Die Naturschützer kritisieren, dass eine mögliche "dienende" Funktion des Geländes für die Fabrik nicht ausreichend untersucht worden sei und der große Vorteil der Gleisanbindung ans Werk keine Rolle spiele. Vermisst wird, dass mit Blick auf Lagerflächen und Parkplätze nicht alle Möglichleiten einer Minimierung von Eingriffen in die Natur ausgeschöpft wurden. Im Rathaus blockt man in diesem Punkt ab. Zum einen, weil die ehemaligen Kasernenflächen für Wohnbebauung und Aufforstung reserviert werden sollen. Zum andern, weil bei einer Nutzung der Flächen Mehrverkehr durch Lkw zwischen südlichem Stadteingang und Fabrik zu erwarten seien. Unterdessen geht aus der Stellungnahme der Stadtverwaltung hervor, dass erste Schritte zu einem Wandel des Mobilitätsverhaltens eingeleitet worden sind. Für eine bessere Anbindung des Werks an den ÖPNV hat die Verkehrsgesellschaft Rastatt (VERA) zwei Fahrplanoptimierungen vorgenommen; eine weitere soll mit Beginn des Winterfahrplans greifen. Der KVV will in zwei Punkten im kommenden Jahr nachziehen. Aktuell arbeitet Daimler an einem Konzept, um Schichtbusse von wohnortnahen Sammelpunkten einzusetzen (Elsass, Pfalz, Murgtal). Ausgebaut werden die Fahrradabstellplätze - um 256 auf insgesamt 1 310. Für den Ausbau der Elektromobilität will man 60 Ladesäulen bereitstellen. Außerdem will das Unternehmen die Lieferverkehre optimieren (mehr Fahrzeugauslieferung über die Schiene, effizientere Logistik im Presswerk Kuppenheim sowie bessere Ausnutzung der Lkw).

