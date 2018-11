Rat lässt fortan auch Walmdächer zu

Die neuen Bauanträge wurden ohne Diskussion abgesegnet. Für einen davon ist eine Änderung des Bebauungsplans von Belang, die in einem vorangehenden Beratungspunkt eingeleitet wurde. Es geht um Walmdächer. In den Richtlinien, die im Juli vergangenen Jahres verabschiedet worden waren, sind Sattel- und Pultdächer als zulässige Formen enthalten. Walmdächer aufzunehmen wurde versäumt, wie die Verwaltung in der Sitzungsunterlage eingestand.

Man hätte diese Dachform aufnehmen sollen, weil es im ersten Bauabschnitt schon Walmdächer gebe. Obwohl sie dort ebenfalls im Bebauungsplan nicht vorgesehen sind, habe sich gezeigt, dass sie sich gut einfügten. Wie den schriftlichen Erläuterungen zu entnehmen war, waren die Altfälle vom Landratsamt akzeptiert worden. Für die neuen Anträge sei aber eine Änderung des Bebauungsplans verlangt worden. Bisher seien zwei Baugesuche mit Walmdächern eingereicht worden, hieß es.

Silke Kieser (EIL) gab zu überlegen, ob man mit der Planänderung gleich auch Flachdächer ermöglichen sollte. Die Anregung fand keine Resonanz. Rechnungsamtsleiter Klaus Weisbrod wies darauf hin, dass es darum ging, die Vorschriften der vorhandenen Gestaltung des ersten Teils des Baugebiets anzupassen. Außer Pult-, Sattel- und Walmdächer sollten andere Formen wie Zelt- oder Pyramidendächer nicht aufgenommen werden.

Der Gemeinderat stimmte der Bebauungsplanänderung wie von der Verwaltung vorgeschlagen zu, was bedeutet, dass die Absicht zunächst förmlich bekannt gemacht und der Entwurf öffentlich ausgelegt werden müssen. Dies soll noch diese Woche in die Wege geleitet werden. Das Genehmigungsverfahren koste zwar nicht viel, betonte Weisbrod, es erfordere aber fast die gleichen Schritte wie bei der Urfassung eines Bebauungsplans.

Das Neubaugebiet war schon am Beginn der Sitzung in der Bürgerfragestunde ein Thema. Eine Einwohnerin bekundete Interesse an einem gemeindlichen Bauplatz. Mit Verwunderung habe sie erfahren, dass sie keine Chance auf eine Zuteilung habe, da sie schon ein Haus besitze. Heck bestätigte diese Bestimmung in den Vergaberichtlinien. Kämmerer Weisbrod verwies darauf, dass die Gemeinde nur über die Hälfte der 26 Plätze im "Kleine Allmendteiler II" verfüge. Man wolle Einheimischen ohne Eigenheim den Hausbau ermöglichen. Neun Parzellen seien bereits verkauft. Ferner merkte er an, dass Hausbesitzer, die beim Verkauf ihrer bisherigen Immobilien einen hohen Preis erzielen könnten, nicht mit einem günstigen Gemeindebauplatz bevorzugt werden sollten. Weisbrod empfahl der Bürgerin, per Inserat nach einem Baugrundstück aus Privatbesitz zu suchen.