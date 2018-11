Debatte über Parkverstöße

Seit dem Abschluss des ersten Bauabschnitts Ende September können Autofahrer ihren Wagen zwischen Einmündung Rappenstraße und Stadtkirche St. Alexander abstellen - während der Bauphase für anderthalb Stunden mit Parkscheibe. Als Markierung dienen dezente messingfarbene Metallknöpfe auf dem Boden. Neu ist: Längs dürfen Autofahrer nicht mehr an den Gehwegen parken, sondern müssen ihren Wagen zur Linken auf den markierten Stellflächen abstellen.

Doch daran halten sich viele Autofahrer nicht, wie SPD-Fraktionschef Joachim Fischer jetzt im Verwaltungs- und Finanzausschuss monierte. Seine Beobachtungen vom vergangenen Samstag: 18 Autos hätten vorschriftswidrig im Fußgängerbereich gestanden. "Das kann so nicht bleiben", plädierte Fischer dafür, wie vor der Fruchthalle Poller aufzustellen, um den gewünschten Charakter des Platzes als Flaniermeile zu sichern.

Obwohl das Thema gar nicht auf der Tagesordnung stand, war damit am Ratstisch eine Debatte in Gang gesetzt. Simone Walker (FuR) sprach sich dafür aus, Autos mit Blumentöpfen Einhalt zu gebieten. Brigitta Lenhard (CDU) schlug vor, den Gemeindevollzugsdienst in dem Bereich öfter in Marsch zu setzen - was jedoch umgehend Widerspruch auslöste. Oberbürgermeister Hans Jürgen Pütsch hörte schon die Einzelhändler klagen ("Ihr verprellt uns die Kunden"), was Franz-Josef Klagmann (CDU) als Betroffener zur Bestätigung veranlasste. "Gnade vor Recht", flehte er und bat darum, erst die Vollendung der oberen Kaiserstraße abzuwarten, ehe man zu beschränkenden Maßnahmen greife. Der OB erklärte: "Wir gehen der Sache nach."

Auf BT-Nachfrage hieß es gestern aus dem Rathaus: Man sei noch in der "Beobachtungsphase", verteile mittlerweile aber auch Strafzettel.